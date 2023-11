Quién es Emmet Shear, cofundador de Twitch, partidario de frenar la IA y nuevo CEO de Open AI

En cuestión de 72 horas, Open AI, la compañía creadora de ChatGPT ha tenido hasta tres CEO diferentes, Sam Altman, el que lo era hasta ahora, Mira Murati, quien era la encargada de sustituir provisionalmente a Altman hasta encontrar su remplazo y Emmet Shear, la persona que acaba de anunciar el acuerdo con la compañía para convertirse en la cabeza de todos los proyectos en los que están trabajando.

Nunca se puede juzgar un libro por su portada, y si bien Open AI parecía una empresa estable, principalmente por su increíble crecimiento en este último año y su posición dominante y de liderazgo en el sector de los chatbots impulsados con Inteligencia Artificial (IA), lo de este fin de semana ha cambiado nuestra percepción.

Y es que de la noche a la mañana, Open AI se deshizo de uno de sus fundadores y hasta ese momento CEO de la empresa, Sam Altman sin previo aviso, al que continuadamente le siguió otro de los cofundadores y presidente Greg Brockman.

Al parecer los desacuerdos con Altam surgieron por las diferencias en sus perspectivas en el desarrollo de la IA, donde el exCEO apostaba por un avanza descontrolado para ver hasta dónde podía llegar, mientras que la junta directiva buscaba un desarrollo más paulatino y controlado.

Para sustituir temporalmente a Altman, la compañía colocó a Mira Murati, quien era la directora de tecnología, no obstante, la búsqueda de un sustituto ha sido casi tan rápida con el despido de Altman, y como ya ha anunciado el mismo Emmet Shear es el nuevo CEO de Open AI.

Today I got a call inviting me to consider a once-in-a-lifetime opportunity: to become the interim CEO of @OpenAI. After consulting with my family and reflecting on it for just a few hours, I accepted. I had recently resigned from my role as CEO of Twitch due to the birth of my…