Llados, el influencer que odia a los mileuristas se retira: "Siento que no tengo un propósito"

Amadeo Llados, un influencer de fitness y "coach motivacional" con cientos de miles de seguidores en sus canales de Instagram, YouTube o TikTok ha anunciado que deja las redes sociales y se retira debido a que siente que ha perdido la ambición por seguir siendo un creador de contenido.

Llados, era sin duda uno de los influencers más virales de este año. Conocido por querer cambiar la mentalidad de sus seguidores para que aspiren a ser más que un "mileurista con panza", los vídeos de este entrenador de fitness y motivador se volvían virales en cuestión de minutos.

El secreto no estaba más allá de ser "polémico" con sus palabras y discursos, a la vez que algo cómico ya que sus consejos sobre dejar de comer croissants o ponerse a hacer burpees (un tipo de ejercicio que mezcla una flexión, una sentadilla y salto vertical) se han convertido en memes por toda España.

A su vez, Llados ofrece cursos motivacionales (que ascienden a los 1.800 euros como mínimo) que sirven "para cambiar tu mentalidad" y conseguirte que llegues "a tu primer millón". Sin embargo, parece que el influencer ha decidido dar un cambio en su vida, y mediante un vídeo de casi 20 minutos que ha subido a su canal de YouTube ha anunciado que se retira de las redes sociales.

"Siento que no tengo un propósito. Os debo ser real. Hace dos o tres días sentí que ya no tenía un propósito, que no estaba inspirado." comienza diciendo, para luego dar una amplia explicación sobre porqué ha tomado dicha decisión.

El influencer, que tiene un ego equiparable con el de Elon Musk, sino mayor, explica que ya tiene todo en la vida, no necesita pedirle dinero a nadie y que esta falta de propósito se debe a que ya ha alcanzado todos los objetivos que tenía hasta la fecha.

"Cuando tenías un propósito y lo destrozas, ese propósito se acaba. Yo me he hecho millonario con el fitness y la gente me pidió que le enseñara" señala Llados en el vídeo "Creé un curso y estalló con gente ganando 10.000 dólares al mes. He hecho cientos de alumnos que ya están viviendo de ello".

Eso sí, es importante aclarar que el anuncio de su retiro se refiere tan solo a su presencia en redes sociales, por lo que supuestamente pronto dejaremos de ver clips virales suyos con sus mensajes "motivadores". Pero eso no quita a que sus cursos, formaciones o su sala de afiliados sigan estando disponibles para comprar, como ha dejado bien claro al final del vídeo.