Cómo puedo aplicar la IA a mi negocio (por muy pequeño y local que sea)

La inteligencia Artificial ha llegado y se ha asentado de pleno en nuestra vidas, prácticamente cada día vemos cómo una nueva compañía crea o aplica esta tecnología para ofrecer una nueva app o servicio. Por norma general siempre escuchamos que estas son Google, Meta, Amazon o similar, no obstante, por muy pequeño y local que sea tu negocio, tú también puedes aplicar la IA en tu empresa.

La IA es una tecnología que va a cambiar el mundo, y aunque muchas personas pienses que no, es aplicable a casi cualquier escala, sin importar el negocio, el tamaño o lo que ingresas. El problema que encuentran muchos empresarios es que no saben por donde cogerla, y por esa razón desde elEconomista.es hemos hablado con Natalia Clavero, directora global de IA en Minsait, para que nos ayude a comprender cómo puedes aplicar la IA a tu negocio.

Y es que lo primero que tenemos que comprender que esta tecnología no está reservada para las élites o grandes corporaciones, sino que sus herramientas y funciones están al alcance de todo el mundo, y es en saber cómo aplicar lo que nos ofrece la clave para poder sacar el máximo provecho de ella.

Por ejemplo, las empresas más pequeñas pueden beber de las fuentes de datos generadas con IA, ya sean públicas o de pago, para acelerar sus procesos. A su vez, estas no tienen que tener su propio sistema de IA, sino que pueden contratar productos de proveedores que ya lleven IA integrada.

Es cierto que no todos los negocios tienen grandes capacidades monetarias para contratar servicios externos o de suscripción, no obstante, como señala Clavero no tienes que usar la Ia a lo loco, sino que hay que tener en cuenta dos pilares: la estrategia en IA y el return on intelligence.

La estrategia consiste en hacer un desarrollo coherente de esta tecnología con los objetivos de negocio, mientras que lo segundo hace referencia a la valoración de la inversión que vas a hacer y los beneficios que vas a sacar con ella.

Barreras en la adopción de la IA

Sin duda una de las barreras más recurrentes es el talento. Las empresas pequeñas tienden a tener pocas capacidades y a ser generalistas, por lo que necesitan recurrir a especialistas internos en las modalidades comentadas, esto dificulta que las propias empresas puedan avanzar con esta tecnología al no tener trabajadores capaces de avanzar con ella.

Otro de los problemas más recurrentes es el de la falta de madurez tecnológica a la hora de que estos negocios sean capaces de soportar todos los avances y novedades que ofrece la IA. A su vez, esto está relacionado con falta de capacidad que muchas veces estas compañías almacenan y usan los datos relevantes para su negocio, ya que, por ejemplo, el tratamiento de sus bases de datos no es el adecuado.

Cómo combatir estas barreras

Lo primero y más importante, tal y como recalca Clavero es que estas empresas deben realizar un cambio cultural a la hora de adoptar nuevas tecnologías. Esto nace a partir de la formación en estas materias en donde los dirigentes de estos negocios establecen una ruta que cohesiona los objetivos de la empresa con la tecnología disponible.

Tan solo el otro día te enseñamos varios cursos para iniciarse en IA de manera online y gratuita, a su vez cada vez hay más cursos e incluso másters muy avanzados que pueden ser clave para aprender y comprender a usar esta tecnología en negocios más pequeños, lo que está claro es que es posible y viable a pesar de contar con pocos recursos.