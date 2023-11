Cómo ver HBO en un televisor que no es Smart

A pesar de que cada vez quedan menos dispositivos que no son "inteligentes", en muchas casas todavía hay televisores que no son Smart. No hay nada de malo en ello, no obstante, esta situación complica el acceso a determinadas apps o plataformas, como pueden ser las de reproducción de contenidos en streaming, como puede ser HBO.

Lo cierto es que no tener una televisión smart no te impide poder acceder a estas plataformas, ya que por suerte existen otras alternativas para poder disfrutar de estos contenidos en streaming. En el artículo de hoy te mostraremos hasta cuatro maneras de hacerlo.

1. Chromecast

El Chromecast de Google es una excelente opción para transmitir contenido desde tu dispositivo móvil y ordenador a tu televisor. Para usar Chromecast con HBO, sigue estos pasos.

- Que tu televisión tenga puerto HDMI.

- Conecta el Chromecast al puerto HDMI del televisor y configúralo.

- Abre la aplicación HBO en tu teléfono y selecciona el contenido que deseas ver.

- Toca el ícono de transmisión (generalmente se asemeja a una pantalla con ondas) y selecciona tu dispositivo Chromecast.

2. Dispositivo de transmisión de medios

Si no tienes un Chromecast, existen otros dispositivos de transmisión de medios disponibles en el mercado, como Roku, Amazon Fire Stick y Apple TV, estos dispositivos te permiten acceder a una variedad de aplicaciones de transmisión, incluida HBO.

- Conecta el dispositivo al puerto HDMI de tu televisor y configuralo según las instrucciones.

- Descarga la aplicación HBO en el dispositivo de transmisión de medios.

- Inicia la aplicación y selecciona el contenido que deseas ver.

3. Consola de videojuegos

Si tienes una consola de videojuegos, como PlayStation o Xbox, puedes usarla para acceder a HBO y ver contenido en tu televisor, ya que permiten descargar otras apps, incluidas las de este tipo. Para activarlo en tu consola debes:



- Descargar la aplicación HBO desde la tienda de aplicaciones de la consola.

- Inicia la aplicación y selecciona el contenido que deseas ver.

4. Cable HDMI

Si ninguna de las opciones anteriores funciona para ti, puedes utilizar directamente un cable HDMI para conectar tu ordenador a tu televisor. Esto te permitirá utilizar la pantalla de tu computadora como una extensión de tu televisor para ver contenido de HBO en la pantalla más grande. Tan solo tienes que:

- Asegúrate de que ambos dispositivos tengan puertos HDMI.

- Conecta un extremo del cable HDMI a tu computadora y el otro extremo al televisor.

- Cambia la fuente de entrada de tu televisor al puerto HDMI al que conectaste la computadora.

- Abre la app de HBO o ve a la página web oficial.

- Inicia sesión en tu cuenta de HBO y selecciona el contenido que deseas ver.