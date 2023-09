Cómo saber qué dispositivos están conectados a mi HBO

HBO es una de las principales plataformas de transmisión de contenido en línea, y millones de personas en todo el mundo la utilizan cada día para disfrutar de sus películas y series de televisión favoritas. Sin embargo, con el paso del tiempo cada vez abrimos nuestro perfil en más dispositivos o lo compartimos con más personas y es normal que pierdas la cuenta de desde dónde están viendo tu HBO.

Esto ya no es solo por el hecho de controlar quiénes tienen acceso a nuestra cuenta, sino que puede ocurrir que de repente nos avisen de un inicio de sesión lejos de nuestra casa y creamos que nos han hackeado la cuenta cuando en realidad se trata de un primo al que le dijiste la contraseña.

Por suerte, HBO te ofrece la posibilidad de ver qué dispositivos están conectados a tu cuenta, para controlar quién tiene acceso a tu cuenta y en el caso de que encuentres algo que no te guste, puedas eliminarle de la lista de dispositivos conectados.

Pasos a seguir

Como era de esperar, el primer paso para averiguar qué dispositivos están conectados a tu cuenta de HBO es iniciar sesión en tu cuenta en el sitio web oficial de HBO o en la aplicación móvil. Cuando hayas entrado, lo siguiente será ir a la configuración de tu cuenta, situada en la parte superior derecha de la pantalla o en el menú desplegable si te conectas desde la app.

Una vez aquí, deberás buscar el apartado de Dispositivos conectados o dispositivos autorizados, el apartado que te muestra una lista con todos los dispositivos que tienen acceso a tu cuenta de HBO, además del nombre del dispositivo y la fecha de la última vez que accedió.

Una vez ya tengas controlado qué dispositivos tienen acceso a tu HBO, está en tus manos quitárselo o mantenerles. En el caso de que quieras revocar el acceso a alguno porque no lo reconoces o ya no quieres que lo use, dentro de la misma sección puedes eliminarle de la lista, solo tienes que seleccionar el dispositivo en cuestión y revocar el acceso.

Una vez hecho esto, una práctica recomendable y que deberías hacer periódicamente es la de cambiar la contraseña de acceso, ya que de esta manera te aseguras de que solamente aquellas personas que tú autorices acceden a tu cuenta.