Cómo pagar un 35% menos en HBO

Esta claro que el mejor tiempo para las plataformas de reproducción en streaming ha pasado, y es que después del 'boom' que pegaron durante la pandemia y los mese siguientes, en estos dos últimos años l crecimiento de estas ha pegado un importante frenazo.

La sangría de suscriptores ha supuesto un serio problema para este tipo de servicios, y cada una ha decidido aplacarlo de distintas maneras, aunque muchas han hecho cosas similares también. Por ejemplo, la entrada de un plan más barato porque tiene anuncios como ha hecho Netflix o Disney +.

Por otro lado, recientemente supimos que Amazon iba a introducir anuncios también, pero a diferencia de sus competidores, la suscripción no era más barata, sino que el precio se mantenía y son aquellos usuarios que querían eliminar la publicidad los que tienen que pagar un extra mensual para hacerlo.

Subiendo o bajando precios, el objetivo de todas estas plataformas es siempre el mismo, conseguir usuarios fieles. Esto se consigue con contenidos de calidad y que enganchan a los espectadores, en el caso de HBO títulos como Juego de Tronos o The Last of Us son dos de sus producciones más importantes, al igual que es casi tan importante como presentar series y películas nuevas que atraigan y hagan que los clientes que ya tienen quieran seguir pagando.

Y es que estas apps viven de la fidelidad de sus suscriptores, y para evitar sorpresas antes de que acabe este 2023, HBO ha anunciado una rebaja en su suscripción anual del 35%. Muchas personas son reticentes a contratar un servicio por un año y prefieren otras opciones mensuales que les da más libertad para darse de baja cuando quieran.

Pero realmente merece la pena considerar esta oferta, ya que contratarla podrías ahorrar hasta 50 euros en comparación al precio a pagar en la suscripción mensual. Esta promoción hace que la suscripción anual a HBO pase de ser de 107,88 a 69,99 euros con el añadido de que puedes reproducir contenidos hasta en tres pantallas a la vez.