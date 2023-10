Meta lanza suscripciones sin publicidad por 13 euros para Instagram y Facebook en Europa

Meta ha lanzado suscripciones sin publicidad por 12,99 euros al mes en el mercado europeo, ha anunciado este lunes la compañía. Los usuarios que residan en Europa podrán usar Instagram y Facebook sin anuncios a partir de noviembre y sus datos de navegación no se usarán para recabar información publicitaria. La empresa de Mark Zuckerberg ha explicado que pone en marcha las opciones de pago para cumplir con la normativa comunitaria.

Quienes decidan usar sus redes sociales sin anuncios desde Android o iOS, pagarán 12,99 euros al mes. Pero si usan las aplicaciones web, la cuota mensual será de 9,99 euros. Meta ha explicado que la diferencia de precio se debe a las comisiones que cobran Alphabet, matriz de Google, y Apple por ofrecer las 'apps' en su sistema operativo.

Hasta el 1 de marzo del año que viene, el paquete premium englobará todas las cuentas de los usuarios, si tienen varias en Instagram o Facebook. Después de dicha fecha, cada alta adicional costará 8 euros en Android e iOS y 6 euros en web. Las versiones de pago estarán disponibles en los países europeos, en el Espacio Económico Europeo y Suiza, detalla Meta, y para mayores de 18 años.

No obstante, este nuevo sistema de suscripciones no será obligatorio, puesto que Meta ofrece la alternativa de seguir utilizando sus servicios de forma gratuita. Eso sí, a cambio de ver anuncios. Si un usuario se decanta por esta opción, "su experiencia seguirá siendo la misma", respaldada por herramientas como "'Preferencias de anuncios', '¿Por qué veo este anuncio?' o 'Gestionar su experiencia publicitaria'".



Estos cambios obedecen al temor por parte de Meta de infringir la normativa europea y, en última instancia, evitar sanciones y posibles restricciones en el territorio. La Unión Europea, que considera que la publicidad personalizada es una práctica invasiva, ha adoptado en los últimos años una postura más firme ante las empresas tecnológicas, a quienes ha acusado de aprovechar la popularidad de sus aplicaciones y servicios para monetizar la información que recopilaban de los usuarios.



Por ello, y tras varias reuniones entre ambas partes, Meta anunció en agosto su "intención" de trasladar a los usuarios que no se abonasen a la suscripción a la base legal RGPD (Reglamento General de Protección de Datos). "Hicimos ese cambio para abordar una serie de requisitos regulatorios emergentes en la región (...) anticipando la entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales (DMA)", explica la compañía. "En su sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció expresamente que un modelo de suscripción como el que anunciamos es una forma válida de consentimiento para un servicio financiado con publicidad", añaden.

Meta no es la única red social que ofrece versiones de pago sin anuncios. X, antes Twitter, ha lanzado una opción web premium por 16 euros al mes. Además de no incluir publicidad, permite acceder a otras funcionalidades, como las publicaciones largas, la edición de tweets o la verificación de perfiles.