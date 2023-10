Así es como Musk quiere combatir los bulos en X (antes Twitter): si mientes no cobras

Es bien sabido que X (antes conocido mundialmente como Twitter) es la red social que muchas personas usan para informarse, ya no solo a través de las cuentas oficiales de los medios tradicionales de comunicación, sino también a través de personalidades expertas, y no tan expertas, sobre diferentes temáticas.

Y mientras esta plataforma ofrece libertad y permite que cada uno ponga y aporte su punto de vista para entender una noticia, acontecimiento o conflicto, también tiene un lado oscuro en donde la falta de rigor crece y muchas personas difunden bulos, informaciones contradictorias o mentiras para generar confusión y odio.

Las "fake news" son uno de los grandes problemas de las redes sociales, y desde su llegada Musk se comprometió para acabar con ellas. En sus primeros pasos como CEO de la empresa parecía que estaba haciendo justo lo contrario, permitiendo la verificación de perfiles con tan solo pagar.

Pero a su vez, sí que introdujo una herramienta, que como dijimos en su momento, hasta los más criticos del magnate tienen que darle sus flores. Se trata de las Notas de la comunidad que llegaron a finales del año pasado con el objetivo de combatir la desinformación en la red social y añadir contexto a información potencialmente engañosa.

Estas notas se muestran públicamente si suficientes colaboradores con diferentes puntos de vista las califican como útiles. Actualmente se pueden añadir Notas de la comunidad tanto en publicaciones como en imágenes y en vídeos.

Ahora, como ha confirmado el propio Elon Musk desde su cuenta personal de X, la compañía ha introducido "un ligero cambio" en la monetización de los creadores, ya que las publicaciones que sean corregidas por las Notas de la comunidad "dejan de ser elegibles para recibir participación en los ingresos".

Making a slight change to creator monetization:



Any posts that are corrected by @CommunityNotes become ineligible for revenue share.



The idea is to maximize the incentive for accuracy over sensationalism.