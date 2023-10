La opción que debes activar en tu WiFi que te puede salvar de un ciberataque

A pesar de que Internet nos ha dado una infinidad de ventajas y posibilidades, también tiene su parte negativa, y es que el mundo digital ha creado toda una nueva forma para delinquir que ofrece a estos criminales la posibilidad de hacerse con mucho dinero usando tan solo un ordenador.

Hoy en día a penas hay casas sin un router WiFi, Internet se ha convertido en una herramienta esencial para llevar a cabo nuestro trabajo o para pasar nuestro tiempo libre, y este dispositivo es el encargado de darnos la conexión para que podamos realizarlas.

No obstante, también es muchas veces la puerta de acceso para que los ciberdelincuentes nos roben datos, tanto personales como bancarios. Esto se debe a que estos criminales pueden conectarse a tu red y desde ahí espiarte, ver todos tus movimientos, hacerse con tus contraseñas y finalmente robarte, sin que tú hayas cometido algún error de ciberseguridad o accedido a un enlace fraudulento.

Es por ello que proteger tu WiFi es algo siempre recomendable, y en el artículo de hoy te vamos a contar qué opción puedes activar para aumentar considerablemente tu seguridad e incluso evitar convertirte en víctima de un ciberataque.

Activa los Marcos de Gestión Protegidos (PMF)

Los Marcos de Gestión Protegidos (PMF) son un protocolo que mejora la seguridad de tu conexión WiFi, y es que a pesar de que WPA3, la tercera versión del Protocolo de Autenticación Protegida WiFi (WPA), tiene un nivel de cifrado mayor, por norma general la mayoría de routers siguen funcionando con WPA2.

Lo que significa que son más vulnerables y susceptibles de que un atacante suplante el punto de acceso y lleve a cabo un ataque de algún tipo. Los PMF se encargan de cifrar la información de gestión del tráfico, que lo que hace es que evita que los atacantes puedan suplantar un punto de acceso.

Para activar esta opción debes ir a la configuración avanzada de tu router, esto se hace yendo al navegador y escribe la dirección 192.168.1.1 o si esta no es prueba con 192.168.0.1 o la que te haya parecido en la consola con ipconfig.

Aquí solo tienes que buscar la opción PMF que te dará tres alternativas: Desconectado, Activado u Opcional. Lo más recomendable es que selecciones el Opcional, ya que no todos los dispositivos admiten PMF y por lo tanto podrían no ser compatibles y no funcionar correctamente. Es importante que solo actives la opción de Activado si estás seguro de que todos los dispositivos en tu red son compatibles con PMF.