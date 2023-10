El dispositivo que tienes en casa y deberías desenchufar para mejorar la potencia del wifi

No es ningún secreto que cada día dependemos más de Internet para llevar a cabo tanto nuestro trabajo como otras actividades en nuestro ámbito personal. Eso ha hecho que el WiFi sea una herramienta necesaria para cada vez más cosas y de las peores cosas que te puedan pasar con él, es que la conexión sea lenta.

Sorprendentemente, teniendo en cuenta la importancia que tiene la conexión WiFi, este problema es más que común y podríamos decir que en alguna ocasión todo el mundo ha tenido una mala experiencia por culpa de una conexión lenta.

Una mala señal WiFi se puede deber por muchísimos factores, algunos que están al alcance del usuario y otros que son problemas técnicos de tu red, con estos segundos poco más puedes hacer que ponerte en contacto con un profesional. Pero quizás, este contratiempo de tu WiFi lo puedas solucionar tú mismo, ya que quizás el problema de tu conexión se deba a un elemento en el que nunca pensamos, pero que en realidad puede ser el responsable.

Lo cierto es que se ha descubierto una nueve fuente de los problemas de rapidez en la conexión al WiFi, la cosa es que no es uno objeto concreto como podría ser el microondas, sino que se trata de cualquier dispositivo que use USB 3.0, ya que se ha detectado que causan interferencias en anchos de banda de 2,4 GHz porque funcionan con baja frecuencia y no cuentan con las capas protectoras suficientes para no provocar la interferencia.

Los USB 3.0 se lanzaron en 2008 y desde entonces los fabricantes han ido introduciéndolo en sus dispositivos, pero eso no significa que desde entonces todos los smartphones, tablets u ordendores llevan ese tipo de puerto, tan solo algunos.

Para saber si el tuyo es USB 3.0, tan solo tenemos que mirar el cable, ya que para ayudar a los usuarios a diferenciar entre uno u otro, los USB 3.0 tienen una lengüeta azul en su interior, por lo que si miras tu USB y no ves azul, no es 3.0.

En el caso de que alguno de tus dispositivos sí que lo sea, la mejor opción es desconectarlos si no es imprescindible mantenerlos enchufados y así evitar que provoquen problemas en tu WiFi. La otra opción, aunque esta no todos los dispositivos la puede aplicar es cambiar la banda a 5 GHz si tus dispositivos lo soportan, ya que la interferencia no afecta en este caso.