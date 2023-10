Cómo cambiar la contraseña del WiFi de casa si notas mala conexión

El WiFi se ha convertido en un producto tan esencial o incluso más que la televisión en nuestras casas ya que es el aparato que conecta todos nuestros dispositivos a Internet para que funcionen correctamente. Pero a pesar de su importancia en nuestro hogar, la gran mayoría de los usuarios reporta tener problemas de algún tipo con él.

Son muchos los motivos por los que nos puede ocurrir esto, primero porque tu router este colocado en un sitio que no es nada favorable o porque hay otros aparatos que están obstruyendo la conexión, aunque también cabe la posibilidad de que el problema sea que hay demasiados dispositivos conectados al WiFi y están chupando todo tu ancho de banda.

Y esto no es que le tengas que apagar el WiFi a la tablet de tu hijo, sino que puede que el problema esté en que dispositivos de fuera de tu casa se hayan conectado a tu red. Lo cierto es que esto no es tan extraño, ya que hay varias maneras en las que una persona se puede conectar a una red WiFi sin saber la contraseña, algunas son legales y otras no tanto.

Por ello si notas que tu WiFi va lento, es posible que la solución a este problema esté en cambiar la contraseña de este.

Pasos a seguir

Lo primero que tenemos que hacer es acceder al router, este puede ser el paso "más complciado", aunque tampoco lo es mucho. Lo que hay que hacer es buscar la dirección IP de entrada de tu router, que suele ser la misma para todos los dispositivos y en la mayoría de los casos es 192.168.1.1 o 192.168.0.1, aunque puede haber casos en los que es otra.

Cuando hayas encontrado tu IP, deberás ir al navegador que uses (Google, Safari, Bing...) y buscarla. Para acceder a tu router, tienes que introducir tu nombre de usuario y contraseña, información que sale en el manual del router y si no lo encuentras puedes ponerte en contacto con tu operadora para pedirle estos datos.

Cuando hayas hecho esto y estés dentro del router, lo siguiente será acudir al apartado de Ajustes y buscar la opción de Cambiar contraseña. Aquí tan solo tendrás que introducir la nueva clave que quieras poner e incluso podrás cambiar el nombre de tu WiFi si quieres, guardar los cambios y ya lo tendrías hecho.