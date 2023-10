Qué es y para qué sirve el agujerito que tiene tu móvil

A pesar de que nuestros smartphones nos acompañan allá a donde vayamos, todavía sigue habiendo partes, funciones y herramientas que tienen que los usuarios desconocen su funcionamiento o utilidad. Entre ellos está el típico agujerito en la parte inferior del teléfono, al lado del puerto de carga, y en el artículo de hoy te contamos qué es y para que sirve.

Mientras que cada vez los móviles siguen teniendo menos agujeros gracias a la llegada de la carga inalámbrica o los auriculares inalámbricos, por defecto todavía la gran mayoría de smartphones siguen teniendo una serie de orificios en la parte de abajo.

Los fabricantes de teléfonos no ponen agujeros por que sí, y cada uno de los que lleva tu móvil tiene una función concreta. El del cargador lo reconocemos y entendemos todos, luego está también el hueco "jack" para los auriculares, después hay varios agujeritos que funcionan como el altavoz del dispositivo y por último el más pequeño de todos.

Este es el que vamos a tratar hoy, y sin ir más lejos, este agujero es el micrófono de tu smartphone. Esta herramienta está estratégicamente colocada en la parte inferior, porque si lo piensas, la forma en la que cogemos el teléfono cuadra perfectamente con el lugar donde más cerca está nuestra boca y por lo tanto se recoge mejor y de una manera más clara.

También es cierto que hay móviles, como los iPhone, que por razones estéticas integran el micro con los altavoces u otros modelos que incluyen varios micrófonos aunque estos están enfocados para coger audio mientras grabas un vídeo.

Por lo tanto, este agujerito sirve para captar el audio tanto en llamadas como en la grabación. En el caso de que hubieras visto ya este agujerito y te has visto tentando a meter el pincho de la SIM o algo similar para limpiarlo, por norma general no hay problema porque los fabricantes ponen una mayita de protección con el objetivo de que no dañes el micrófono.

Dicho esto, lo más aconsejable es que no lo hagas así, ya que tu smartphone podría no tener esta capa de protección y podrías acabar rompiendo el micrófono. Y en el caso de que lo quieras limpiar, lo más recomendable es usar algún tipo de masilla adhesiva para ello.