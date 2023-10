Elon Musk pone en marcha su nuevo experimento: estos son los países donde hay que pagar para usar X (Twitter) a partir de octubre 2023

Elon Musk vuelve a ser noticia. Y es que sus intenciones de poner un precio para usar X (antiguo Twitter) empiezan hacerse realidad. De esta forma, el propietario de Tesla ha comenzado a cobrar 1 dólar al año a los nuevos usuarios que ingresen a la red social.

Así es, X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, ha empezado a cobrar a los nuevos usuarios 1 dólar al año para acceder a "funciones clave", incluida la capacidad de twittear, responder y citar, según ha confirmado la compañía y recoge Fortune.

De esta forma, la compañía ha comenzado a cobrar la tarifa desde ayer martes a los nuevos usuarios en Nueva Zelanda y Filipinas, lo que marca uno de los cambios más significativos en la plataforma de redes sociales desde que Elon Musk adquirió la red social hace casi un año.

"Estamos probando un nuevo programa (Not A Bot) en Nueva Zelanda y Filipinas. Las cuentas nuevas y no verificadas deberán registrarse para obtener una suscripción anual de 1 dólar para poder publicar e interactuar con otras publicaciones. Dentro de esta prueba, los usuarios existentes no se verán afectados", ha señalado X.

No se trata de una cuestión de "dinero"

X ha confirmado los detalles y ha descrito la medida como una forma de "frenar" la prevalencia de bots y spam en la plataforma, en lugar de un esfuerzo para ganar "dinero".

"Esta nueva prueba se desarrolló para reforzar nuestros esfuerzos ya exitosos para reducir el spam, la manipulación de nuestra plataforma y la actividad de los bots, al tiempo que se equilibra la accesibilidad de la plataforma con la pequeña tarifa. No es un generador de ganancias", ha argumentado la compañía.

Cabe señalar, que el cargo anual de 1 dólar es solo para usuarios nuevos y no se aplicará a usuarios existentes. No está claro si el plan de pago se ampliará a usuarios de otros países, ni cuándo. El programa también es diferente de X Premium, que ofrece funciones adicionales como "Deshacer" y "Editar" para publicaciones por 8 dólares al mes.

"Leer gratis, pero escribir por 1 dólar al año"

A pesar de la modesta suma, la tarifa de 1 dólar para acceder a funciones básicas marca un cambio importante para el servicio de medios sociales, que ha sido de uso gratuito desde su debut como Twitter en 2006. Poco después del anuncio, Musk tuiteó que se puede "leer gratis, pero escribir por 1 dólar al año".

"Es la única forma de luchar contra los bots sin bloquear a usuarios reales", escribió Musk. "Esto no detendrá completamente a los bots, pero será mil veces más difícil manipular la plataforma", sentenció.