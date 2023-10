El papel de las redes sociales durante la guerra Israel y Palestina ¿arma o herramienta?

Las formas de decir y contar las cosas tienen un enorme efecto en cómo las comprendemos, la diferencia entre lo que podemos considerar que es un arma o una herramienta reside en quién la usa y con qué intención. Las redes sociales son un claro ejemplo de ello, y cómo se están usando durante la guerra de Israel contra Hamas está mostrando el poder y el papel que tienen estas plataformas.

La creciente escalada de las tensiones entre israelís y palestinos, tras la toma de armas de Hamas, ha provocado uno de los capítulos más sangrientos desde el inicio del conflicto de la ocupación judia de las tierras palestinas, el cual ha obtenido una cobertura internacional que hacía años que no tenía.

Este conflicto está lleno de aspectos a tener en cuenta para poder comprender las motivaciones y los actos que se están llevando a cabo, y mientras que el mensaje que se da a los ciudadanos desde occidente de lo ocurrido refleja una parte del problema, hay muchas otras caras sobre esta lucha que gracias a las redes sociales se está mostrando.

Al no tener que pasar por un filtro de otra persona que no quiere que se publique algo que no es "políticamente correcto", las redes sociales se han posicionado como una herramienta para publicar la realidad de lo que está ocurriendo. Siguiendo con la idea de Elon Musk de convertir X (antes Twitter) en una plataforma de "periodistas ciudadanos", la guerra entre Israel y Palestina ha impulsado este concepto.

Esto es porque gracias a estas plataformas, los ciudadanos están mostrando qué esta ocurriendo en cada momento, quién bombardea, quién muere y cómo se está haciendo todo este proceso, las atrocidades que está cometiendo Hamas, al igual que las que está cometiendo los soldados israelís.

Las redes están mostrando aspectos que quizás en los medios tradicionales no se están reflejando, por ejemplo, este vídeo que muestra publicaciones Snapchat de cómo es la vida ahora mismo primero, en distintos puntos de Israel y otros en la franja de Gaza.

It's too ugly it doesn't even feel real anymore ? pic.twitter.com/kSnoxIjIuR — A ??????? (@ayalovesabel) October 14, 2023

Esto refleja una realidad que mediante otras fuentes no se está enseñando, lo que está ayudando a contar la otra parte de la historia para dar contexto. Este es otro de los motivos por el que Israel ha impuesto un corte de luz en Gaza, ya que aparte de provocar el caos por la falta de electricidad que afecta directamente a la supervivencia de los palestinos en términos de mantener la comida en la nevera o en usar aparatos como incubadoras en los hospitales, hace que no se puedan cargar los teléfonos y no se puedan compartir imágenes y vídeos sobre lo que está ocurriendo.

También tiene un lado oscuro

Como decíamos antes, el aspecto que convierte a una herramienta en un arma, es que el uso que se hace de ella sea para infringir algún tipo de daño. Y por desgracia, todo lo positivo que ofrecen plataformas como X, TikTok, Snapchat o Instagram, también tiene un lado negativo que puede suponer un peligro para la verdad.

Y es que al igual que la inexistencia de un filtro es positivo para contar la verdad sin tapujos, también hay muchísimas personas que aprovechan la falta de control para esparcir bulos e desinformación en función de sus intereses.

Este es el gran problema al que se han enfrentado estas apps, ya que es casi imposible detectar al 100% cuándo algo es verdadero o falso, e incluso Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior y Servicios ha dado un toque de atención a Elon Musk para que se ponga las pilas.

Following the terrorist attacks by Hamas against ??, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.



Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ?? pic.twitter.com/avMm1LHq54 — Thierry Breton (@ThierryBreton) October 10, 2023

Las redes sociales tienen un doble filo muy peligroso, porque la línea de lo que es cierto o lo que no es muy fina y difícil de detectar, es por esa razón que hay muchas ocasiones en las que estas plataformas se han posicionado como una herramienta de mostrar lo que verdaderamente está ocurriendo para quienes no tienen voz mediática, mientras que a su vez, se pueden mal usar para confundir y engañar.

Y mientras que la labor para identificar y eliminar estos contenidos que extienden bulos y desinformaciones es principalmente de las propias plataformas donde se publican, nosotros como usuarios tenemos que examinar dichos contenidos y valorar la veracidad de lo que cuenta antes de compartirlo sin pensar.