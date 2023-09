Estos son los platos más típicos de la cocina española, según ChatGPT ¿la tortilla con o sin cebolla?

Si bien hace unos días el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó una de las encuestas más polémcias que podía haber en nuestro país, al preguntar a los españoles cuál era el plato más típico de la cocina nacional, en el artículo de hoy vamos un poco más allá y se lo preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA) de moda, ChatGPT.

La IA es una máquina entrenada con todos los documentos y archivos que hay en internet, por lo que las cosas que dice y responde están supuestamente basadas en un reconocimiento de todas las opiniones que hay en la red.

Es por ello que sus resultado, aunque no tienen porque ser determinantes, están basados en miles de opiniones y reseñas, lo que hace que tenga cierto de peso su respuesta. En la encuesta del CIS, se llegó a la conclusión de que el plato más típico de la gastronomía española era la paella (48%), seguido por la tortilla de patatas y el jamón ibérico.

Por ello desde elEconomista.es nos ha entrado la curiosidad con qué opina ChatGPT, la IA más de moda, y por ello le hemos pedido que nos dijera cuáles eran los platos más típicos de la cocina española. En primer lugar, esta IA ha coincidido con la mayoría de españoles, diciendo que el plato más representativo de nuestro país es la paella, seguido también de la tortilla de patatas, que según este chatbot lleva cebolla (aunque ese es un debate para otro día).

En tercer lugar ChatGPT ha señalado el gazpacho como el siguiente plato más representativo, para después colocar al jamón ibérico. Las siguientes comidas que menciona son el pulpo a la gallega, la fabada asturiana y los calamares a la romana y para acabar el listado hace referencia al rabo de toro, la crema catalana y por último los churros con chocolate.

Podemos estar seguros de que habrá miles de personas que estén en contra de este top 10 que ha diseñado ChatGPT, no obstante, hay que tener en cuenta que no es que sea su opinión personal (porque no tiene) sino que es un resumen de toda la información sobre este tema que ha podido recopilar.