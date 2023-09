Cuidado con lo que hablas con Bard: un error hace que la IA indexe tus conversaciones en el buscador

Google está indexando en su Buscador las conversaciones que los usuarios mantienen con el 'chatbot' Bard, algo que la compañía está tratando de bloquear como ha confirmado este miércoles a través de la red social X (antes Twitter).

Bard, el chatbot impulsado por Inteligencia Artificial (IA) de Google, está por el momento en una fase experimental. Por esa razón tan solo está disponible en algunos países y regiones del mundo, donde los usuarios pueden probar su funcionamiento para ayudar a a mejorar esta herramienta conversacional.

Tal y como explica la compañía en el Centro de Ayuda de Privacidad, recogen las conversaciones del usuario con Bard. Pero no solo eso, sino que además, estas conversaciones pasan por las manos de revisores humanos para mejorar el producto, eso sí, Google asegura que protege la privacidad del participante, aunque siempre aconseja evitar compartir información confidencial.

No obstante, un usuario ha descubierto que las mismas conversaciones que tenía con Bard aparecían indexadas en los resultados del Buscador de Google. Esto quiere decir que Bard recopila tus consultas y posteriormente las publica en su Buscador para que otras personas con la misma pregunta puedan acudir directamente a esta información.

Bard allows people to share chats, if they choose. We also don't intend for these shared chats to be indexed by Google Search. We're working on blocking them from being indexed now.