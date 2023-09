La Policía alerta de la 'estafa romántica': cuidado si te intentan enamorar por redes sociales

Como parte de su labor divulgativa, la Policía Nacional ha explicado a través de sus redes sociales en qué consiste una de las ciberestafas más peculiares de los últimos tiempos: la estafa romántica.

Este tipo de fraude, cuyo ecosistema está en las redes sociales, pretende aprovecharse del amor o el cariño que una persona puede profesarle a otra para obtener dinero. Un dinero que, además, se obtiene de forma lícita, por lo que es prácticamente irrecuperable. Por ello, las autoridades inciden en que el mejor remedio está en la prevención.

"A todos nos gustan que nos quieran. Pero ojo, atento a la estafa romántica. Te conquistan con un mensaje que te llega al móvil y claro, no te resistes al amor, pero cuidado si te piden dinero", indica la policía.

A todos nos gustan que nos quieran ????????????



Pero OJO! Atento a la #estafa romántica



Te conquistan con un mensaje que te llega al móvil y claro... no te resistes al amor ????, pero....



Cuidado si te piden dinero ????#NoPiques pic.twitter.com/yJxcycuXXg — Policía Nacional (@policia) September 10, 2023

Siempre repite patrón

El esquema de este tipo de estafa es el siguiente: primero, la víctima recibe un mensaje en redes sociales de alguien que quiere conocerle; este mensaje da pie a una relación virtual (y no presencial), puesto que esta persona interesada siempre vivirá lejos; una vez se haya fraguado la confianza, el estafador solicitará dinero a la víctima por cualquier excusa (puede ser un viaje, una enfermedad, etc.); por último, si se accede y se envía dinero, el estafador habrá logrado su propósito, por lo que bloqueará a la víctima y no volverá a ponerse en contacto con ella.

Este mismo fraude, de manera más cómica, es el que ha explicado el mismo cuerpo policial a través de TikTok e Instagram, exponiendo un caso ficticio que a más de uno le puede resultar familiar.