Musk quiere convertir a Twitter en una super app, pero WhatsApp es quién está ganando esta carrera

En la vida hay dos formas de hacer las cosas; una es haciendo ruido y mostrando a todo el mundo lo que haces y la otra es hacerlo calladito. Una no es necesariamente mejor que la otra, pero sí que es cierto que, si gritas a los cuatro vientos tus planes, generas expectativas que si no consigues supondrá un fracaso y de la otra forma esto no ocurre.

Este podría ser el caso de Elon Musk y Twitter y el de Mark Zuckerberg y en el caso de hoy WhatsApp. Desde el principio de la compra de la que era la app del pajarito, el propietario de otras empresas como Tesla o Space X dijo que "la compra de Twitter es un acelerador para conseguir la super app 'X'.

Y poco a poco vamos viendo como Musk está transformando la plataforma para permitir que se pueda hace cualquier actividad o trámite sin necesidad de salirse de ella. Pero en realidad no es la única empresa que está haciendo algo similar, y es que Meta ha cogido el filón de WhatsApp y está creando su propia "super app" de la comunicación.

WhatsApp es la app de mensajería número uno del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Esto es porque dicha plataforma es utilizada en todos los aspectos de nuestra vida y a cualquier edad, ya que tiene desde usuarios menores de edad hasta ancianos, además de que hoy en día se utiliza para tanto el entorno laboral como el privado.

Ahora mismo, tú te puedes comunicar de cualquier manera con una persona en WhatsApp, ya sea por mensaje, llamada, videollamada, audio, video mensaje o por fotos, además de muchas otras funcionalidades como enviar la ubicación, por ejemplo.

Pero ya no solo eso, sino que, en el entorno laboral, gracias a WhastApp Business, los negocios pueden hasta vender sus productos sin salirse de la plataforma. Y para seguir ganando usuarios y que estos cada vez pasen más tiempo en WhatsApp, la compañía sigue añadiendo más herramientas y funcionalidades.

La última ha sido la posibilidad de permitir compartir la pantalla durante una videollamada, de esta manera, esta función pensada sobre todo para las reuniones de trabajo permitirá compartir lo que aparece en una pantalla para que el resto de los miembros de la llamada puedan verlo también con la adición de que se podrá poner también la pantalla en horizontal.

Para activar esta función, primero tienes que estar en una videollamada. Entre las opciones que te ofrece la app, ahora aparecerá la de 'Compartir', tendrás que pulsar sobre ella y elegir si quieres que se comparta la pantalla con una app específica o si prefieres que se muestre todo lo que aparece en la pantalla.