La diferencia entre que mi dispositivo sea resistente al agua o impermeable

En pleno verano las temperaturas alcanzan las cifras más altas, y por ello la solución más repetida por todos los españoles es la de estar en remojo, ya sea en la playa o la piscina. Y mientras esto es muy relajante y gratificante, en estas fechas siempre hay un malparado: tus dispositivos electrónicos.

Y es que, tan solo durante los meses de julio y agosto se producen el 33% de las averías en los teléfonos móviles, y mientras los motivos son muy variados, hay un alto e importante porcentaje en los que el agua es el causante de estos años.

El agua ha sido desde siempre el gran enemigo de los aparatos electrónicos, y mientras los fabricantes trabajan para hacer que estos dispositivos sean más duraderos frente a este elemento, cada uno tiene unas capacidades distintas. Y mientras muchas veces confundimos que tu smartphone sea resistente al agua con que sea impermeable, hay una serie de matices que marcan la diferencia y pueden salvar tu móvil de una avería.

A pesar de que estos dos términos son casi sinónimos, y en muchos casos se usan como tal, la diferencia se encuentra en el nivel de protección que ofrecen contra la entrada de agua.

Resistente al agua

Cuando un dispositivo es resistente al agua, significa que ha sido diseñado para soportar ciertos niveles de exposición al agua sin sufrir daños. Estos pueden soportar lluvia ligera, salpicaduras o incluso en algunos casos ser sumergidos brevemente bajo agua, sin estropearse.

No obstante, eso no significa que puedan resistir una sumersión prolongada o soportar la presión de ser sumergido a determinadas alturas. Haciendo que, si tu teléfono es resistente al agua, no tienes por qué preocuparte si le cae algo de agua encima, pero nunca deberías sumergirlo a propósito.

Impermeable

En el caso de que tu dispositivo sea impermeable, este tiene un nivel más alto de protección contra la entrada de agua. Esta distinción señala que es más resiste al agua y a soportar mayor presión, normalmente porque están equipados con sellos que impiden que el agua se infiltre dentro del dispositivo.

Cada dispositivo, a pesar de ser del mismo fabricante, puede tener unas especificaciones diferentes en lo que se refiere al agua, por ello asegúrate de hacer las comprobaciones pertinentes antes de exponerlo al agua. Para ello mira el grado de Certificación IP que tiene, y siempre que puedas y sea posible usa elementos como fundas protectoras selladas que eviten el contacto con el agua, ya que, aunque sea impermeable siempre será mejor no mojarlo.