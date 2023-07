Los vídeos de formación de Microsoft son tan buenos que sus trabajadores están enganchados como si fuera una serie

Para los empleados, los vídeos o programas de formación de la empresa son una de las tareas más aburridas y pesadas que puede haber, no obstante, son cruciales para la seguridad de la compañía y para la información que tratan. En el caso de grandes empresas como Microsoft, estos cursos son vitales y por ello la firma propiedad de Bill Gates ha tomado un enfoque distinto.

Las empresas han intentado introducir este tipo de cursos de formación de todas las maneras, con el objetivo de hacerlos más entretenidos y animar a los trabajadores a que presten atención. No es que la compañía se empeñe por que sí en que sus empleados sepan cómo actuar mientras trabajan, sino que por ley están obligadas a hacerlo.

En una era en la que el tratamiento de datos es tan importante, y su seguridad está tan controlada por las autoridades, las compañías han descubierto que, si forman a sus empleados en estas materias y ellos luego incumplen la normativa, en la mayoría de los casos se pueden salvar de una multa millonaria.

Por esa razón, como señalan desde The Wall Steet Journal, compañías como Microsoft o también Meta han optado por hacer más atractiva esta formación, en el caso de la primera destaca el increíble éxito que ha tenido 'Trust Code' (Código de confianza) un curso de formación escondido tras una serie repleta de drama.

Con el objetivo de enganchar a su audiencia, los creadores de esta especial formación decidieron poner a Mr.Badoo (el protagonista) y sus compañeros de trabajo ante situaciones éticas complicadas, en la que la decisión correcta no está clara del todo.

Esta serie de formación solo iba a tener dos o tres temporadas, pero el éxito es tanto y los empleados están tan enganchados, que ya va por la temporada siete. En Microsoft hay un fanatismo total, en donde muchos de los trabajadores tienen camisetas y diseñan posters relacionados con la serie y su protagonista.

Pero no es solo cosa de unos pocos, ya que según han reconocido los propios empleados, cuando llega alguien nuevo, no está obligado a ver las temporadas más antiguas, sin embargo, hacen maratón de capítulos viejos para estar en sintonía con el resto de sus compañeros y no perderse las bromas internas.

El protagonista es un actor no muy exitoso en este aspecto, que a su vez trabaja como dependiente en una óptica. Pero cada vez que llega a alguna oficina de Microsft para grabar, no dejan de pedirle fotos " Cuando estoy en el campus me llamo Nelson" dice "Una vez que salgo del campus de Microsoft, soy Devin. No soy nadie".

Sin duda es una gran iniciativa por parte de las compañías, ya que amenizando la formación, esta suele ser mucho más efectiva y ayuda a hacer este tema más atractivo a la vez que conciencia a los empleados de las malas prácticas. ¿Cómo es la formación en tu empresa, te gustaría que se pareciese más a esta?