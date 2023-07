Las estafas también llegan al Prime Day: detectan más de 1.300 dominios que suplantan a Amazon

Como ya hemos comentado en numerosas ocasiones, los ciberdelincuentes aprovechan fechas señaladas y eventos especiales que atraen a mucha gente, para llevar a cabo sus ataques y estafas. Con la llegada del Amazon Prime Day, no han querido desaprovechar la oportunidad y una investigación ya ha detectado más de 1.300 dominios web fraudulentos que pretenden suplantar al oficial de la compañía.

Durante los próximos 11 y de 12 de julio, la plataforma de Amazon va a ofrecer numerosos descuentos en la mayoría de los productos que vende, y por lo tanto habrá una infinidad de ofertas. Este es un gran aliciente para incitar las compras, pero este cebo no solo atrae clientes, sino que también es un llamamiento para la ciberdelincuencia.

Así lo ha descubierto el equipo de Check Point Software Technologies, quienes durante el mes de junio realizaron un estudio donde descubrieron que las campañas de phishing relacionadas con Amazon Prime se multiplicaron por 16 en comparación al mes anterior.

En este mismo periodo los investigadores también detectaron casi 1.500 dominios nuevos relacionados con el término 'Amazon', de las cuales alrededor del 92% resultaron ser maliciosos o sospechosos.

Cómo comprar de manera segura

Para evitar estafas, lo primero que tenemos que hacer es identificar posibles casos de phishing, que por norma general llegan a través de correo electrónico o mensaje de texto en estos casos debemos buscar detalles que delaten el engaño.

Por ejemplo, una seña bastante habitual es que el mensaje contenga fallos y errores ortográficos, los investigadores señalan que han detectado en varias ocasiones cosas como Amarzon en vez de Amazon, el código Cvv en vez de CVV en mayúsculas o dominios que acaban en .co y no en .com.

Otro aspecto que nos puede hacer levantar sospechas es que nos pidan demasiada información personal, para hacer una compra el vendedor no necesita tu fecha de nacimiento ni tu número de la Seguridad Social, por lo que trata de compartir lo mínimo.

Por supuesto, antes de finalizar la compra es indispensable que revisemos todos los aspectos y consideremos si nos fiamos del todo, ya que este tipo de estafas están pensadas para engañar y convencerte de que compres, por lo que no seas impulsivo y piensa antes de hacer clic.

Para acabar, si encuentras un producto que tenga un precio demasiado bueno como para ser verdad, lo más probable es que así sea y se trate de un engaño, en las rebajas vas a poder encontrar buenas ofertas, pero siempre será con precios coherentes con el inicial.