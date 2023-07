Amazon Prime Day 2023, en directo: productos y ofertas flash con miles de descuentos

El martes y el miércoles 11 y 12 de julio de 2023 tendrá lugar el Amazon Prime Day, un evento en el que las personas que estén suscritas a este servicio del gigante de venta electrónica podrán optar durante dos días a descuentos exclusivos y personalizados en una gran gama de productos.

En concreto, habrá descuentos en las categorías de producto favoritas de los usuarios, como son las de hogar y cocina, la de moda de mujer y hombre, tecnología o deportes.

Así, podrás seguir en elEconomista.es la última hora y todas las noticias sobre los descuentos y ofertas que se van publicando en la web oficial de Amazon.

Los descuentos comenzarán en la noche de este lunes, justamente a las 00.00 horas del día 11 de julio de 2023, para continuar durante toda la jornada del martes y, también, durante el miércoles 12 de julio de 2023.

Será durante esos dos días cuando todos los clientes suscritos a Amazon Prime Day podrán encontrar descuentos exclusivos en la web de compra online, además de personalizados según sus preferencias.

Estos descuentos están solo disponibles para las personas que están suscritas al servicio 'Prime' de Amazon. Con ello, se puede acceder a diferentes ventajas que ofrece la plataforma de Amazon, como puede ser el hecho de adquirir ropa, zapatos y accesorios para probarlos y, después, pagar solo por lo que te quedes.

Por otro lado, se puede acceder a envíos más rápidos y gratuitos, al mismo tiempo que se puede acceder a los contenidos de series, películas y música sin publicidad. También se dispondrá con la suscripción de juegos, libros, almacenamiento ilimitado de fotos y vídeos, entre otras cosas.

Products are on the way for Prime Day! See you July 11 – 12 ???? pic.twitter.com/F6oA8pDXDM