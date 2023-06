Quiero desaparecer de Instagram: ¿cómo elimino mi cuenta?

Sea por el motivo que sea, te has cansado de Instagram y ahora quieres eliminar tu cuenta, no solo para no volver a conectarte nunca más sino porque no quieres dejar ni rastro de tu paso por aquí. En el artículo de hoy te vamos a explicar a cómo borrar tu cuenta en esta plataforma para siempre.

Las redes sociales son un medio más de entretenimiento, pero la importancia que tiene en la vida de las personas ha llegado a unos niveles en los que no es sano seguir en ella. Ya sea porque pasas demasiado tiempo navegando en ella o porque al ver la vida de los demás sientes envidia y tristeza, hoy te enseñamos a salir de este pozo llamado Instagram.

Instagram ofrece hasta dos formas en las que puedes borrar permanentemente tu cuenta en la plataforma, y aquí te vamos a explicar ambas. Es importante destacar que la compañía también te permite desactivar temporalmente tu perfil en el caso de que no quieras acabar con él para siempre y, de hecho, al borrar permanentemente tu cuenta la app te da hasta dos meses para arrepentirte.

Borra tu perfil desde el Centro de Cuentas

Se puede acceder a este apartado desde la web o desde la app, y en él encontrarás todos los perfiles que tienes registrados en las distintas apps de la compañía (Messenger, Instagram o Facebook). Una vez que estés aquí debes buscar el apartado de Datos Personales donde encontrarás información como tu correo electrónico o tu número de teléfono.

Pero a donde tienes que ir es al siguiente apartado, llamado Propiedad y Control de la cuenta. Cuando pulses, se abrirá una nueva pestaña llamada Desactivación o eliminación y cuando eliges el perfil que quieres te dará a elegir entre la desactivación temporal o permanente. La página te pide que des una explicación, y cuando completes esto paso, solo tendrás que confirmar que quieres eliminar tu cuenta.

El método antiguo

Antes de crear este centro de cuentas, Meta tenía una página web específica para eliminar el perfil. Solo tienes que entrar en www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/, registrarte con tu perfil y estarás a tan solo tres clics de eliminar tu cuenta.

Como en el anterior proceso te preguntarán por qué quieres eliminar tu cuenta, después tendrás que introducir de nuevo tu contraseña por motivos de seguridad y finalmente pulsar sobre el botón de Eliminar y aceptar.

Recuerda que si haces esto perderás todos tus seguidores, fotos, conversaciones y datos de manera irreversible para siempre.