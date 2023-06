Cómo ver las stories de cualquiera en Instagram sin que lo sepa

Instagram es una de las redes sociales más utilizadas del momento, y mientras poco a poco la app se adapta a los nuevos tiempos donde el formato preferido son los vídeos cortos e impulsa los Reels, las historias de esta plataforma siguen siendo el gran reclamo y principal motivo por el que los usuarios siguen conectándose día a dia.

Las stories o historias, son un apartado de Instagram que consisten en fotos y vídeos que tienen una duración máxima de 24 horas, después de ese tiempo se eliminan y tan solo el usuario que las ha subido puede volver a acceder a ellas.

Fueron sin duda uno de los grandes aciertos de Meta, ya que de esta manera los usuarios de Instagram podían subir lo que quisieran, aunque no fuera importante, ya que era una manera de comunicar sencilla y que no deja rastro, no como subir una foto a tu perfil que eso se queda para la posteridad.

Desde que se lanzaron, Instagram ha ido incluyendo nuevas funciones y herramientas para dar más posibilidades de tanto decoración como de otros aspectos como el botón de me gusta, el de compartir o el apartado para ver quién ha visto tu historia.

Al final las redes sociales se utilizan principalmente para dar opiniones y enseñar al mundo lo que estás haciendo. Toda esta información se supone que es de interés para tus seguidores, lo que pasa es que entre ellos hay personas que nos interesa más que vean nuestra historia o viceversa, que hay personas que quieren saber qué estamos haciendo, pero en ocasiones preferirían que la persona que ha subido la historia no sepa que nosotros la hemos visto.

Por suerte para aquellos usuarios que quieren navegar y ver las historias de otros en 'modo incógnito' existen algunos trucos para conseguirlo. El primero de ellos, no funciona siempre, ya que consiste en crearse un perfil secundario en el que no se sepa que eres tú, el problema es que la persona en cuestión tiene que aceptar tu solicitud ya que si no lo hace no podrás ver ni sus historias ni sus publicaciones.

Otra opción es la de acceder a Instagram, refrescar el inicio y esperar a que se carguen las historias, en cuanto ocurra, debes de poner tu teléfono en modo avión y a pesar de no tener conexión, podrás ver algunas de estas historias ya que ya se abran cargado. El truco está en que al no estar conectado en ese momento por el modo avión la app no detecta si has visto la historia o no y por lo tanto no guarda tu visualización.

Para terminar, también existen apps no oficiales de Instagram que se han diseñado específicamente para esta tarea "de espionaje", algunos ejemplos pueden ser BlindStory en Android o Anon IG Viewer si tienes iPhone.