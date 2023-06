El emotivo recuerdo que guarda esta usuaria con su amigo fallecido gracias a Google Maps

La aplicación de Google Maps se usa principalmente para guiarnos de un lugar a otro, no obstante, y como ya te hemos contado en varias ocasiones es un servicio que ofrece mucho más que un simple mapa. En el caso que te vamos a contar hoy, esta app sirvió para que Emily Watlington tuviese un recuerdo de su amigo para siempre.

Google Maps es uno de los servicios más utilizados de Google, ya que a pesar de que inicialmente nació siendo tan solo un simple mapa con el paso de los años la compañía ha ido introduciendo muchas otras herramientas que completan este servicio.

Desde información sobre negocios, tiendas o restaurantes con reseñas y fotos hasta imágenes reales de todos (o casi todos) los lugares del mundo. Y es que Google tiene toda una flota de vehículos de todo tipo que van grabando y tomando fotos de tanto las calles más importantes de cada país hasta los rincones más inhóspitos de estos mismos lugares.

Esto está pensado para dar a los usuarios una visión real de cualquier sitio al que les gustaría visitar, también puede ser una forma de entretenimiento que te permite conocer mundo sin levantarte del sofá, pero para Emily Watlington esta app se convirtió en el portal para recordar a su amigo.

Como cuenta desde su cuenta personal de Twitter, hacía un año que un amigo cercano suyo había fallecido. Como es lógico ella le echaba mucho de menos, hasta que un día de acordó de una graciosa anécdota que solo había sido posible gracias a Google Maps.

I lost a close friend last year and I miss him badly but we are dancing together forever on Google Maps ???? pic.twitter.com/j9pzI5b5Fo — Emily Watlington ? (@KeysWalletPh0ne) March 27, 2023

Y es que, un día mientras ambos paseaban por las calles de su ciudad en Massachusetts (EEUU) vieron como el coche de Google Maps pasaba a su lado, y sabiendo que graban todo y luego lo suben a Google, decidieron ponerse a bailar.

Así, como se puede apreciar en la imagen, ambos salen felices y bailando, un muy buen recuerdo que tener. Su tuit se volvió viral y cientos de personas la contestaron dándole ánimos y compartiendo experiencias similares, ¿has probado alguna vez a buscar en Maps un sitio importante para ti? Quizás te encuentres con alguien o algo que te haga soltar una lagrimilla.