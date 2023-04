Este es el "Google Maps" de los apellidos: comprueba cómo de común y dónde hay más personas con el tuyo

con el tuyo

Los apellidos son algo que todos tenemos, pero que nadie sabe realmente de dónde vienen; algunos dicen que su origen se debe al lugar de donde provienen nuestros antepasados, al oficio que hacían o incluso que vienen dados después de un acontecimiento, rasgo físico o cualidad que tenía. Este apelativo que acompaña nuestro nombre es un diferenciador, pero ¿con cuántas personas compartes apellido? ¿y dónde están estas personas?

Las herramientas que nos ofrece la tecnología nos permiten realizar muchísimas tareas y descubrir cosas nuevas que de otra forma sería casi imposible hacer. En el caso de hoy se trata de un mapa de los apellidos, en el que se recogen más de 14 millones de datos sobre los apellidos de las familias españolas distribuidas por todo el territorio.

El "MappaDeiCognomi.it" (Mapa de los apellidos) es en realidad un proyecto italiano que nace de una investigación para comprobar y entender la repartición de los apellidos dentro del territorio nacional; incluido las Islas Baleares y las Canarias.

Lo cierto es que no solo puedes hacerlo de España, sino que también recoge las bases de datos de otros países como Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda, Rumania y Suiza.

Este proyecto ha recogido más de 14 millones de apellidos españoles, sin embargo, esta información está algo desfasada ya que la recopilación de apellidos se realizó a finales de los años 90 basándose en la guía telefónica del momento, por lo que excluye a todas aquellas familias que en ese momento no tenían línea telefónica y todas aquellas personas que nacieron en este nuevo siglo.

Esto hace que este mapa interactivo no sea lo exacto y preciso de lo que nos podría gustar, no obstante, nos puede dar una idea a "grosso modo" de cuantas personas tienen nuestro apellido y dónde son los lugares en los que es más común. Otro aspecto mejorable, es que el mapa no admite tildes, por lo que, aunque tu apellido la lleve solo funcionará si no se la pones.

El mapa, que además es de uso gratuito, es muy sencillo de usar. Solo tienes que escribir el apellido en cuestión en su barra de búsqueda y observaremos que el mapa de España se rellena con círculos rojos que dependiendo del tamaño indican que hay más o menos personas en esa zona con el mismo apellido que tú.