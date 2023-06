Apple reniega de la Inteligencia Artificial y apuesta por el Metaverso ¿decisión acertada?

La semana pasada, durante la celebración de su evento anual para desarrolladores (WWDC) Apple dio un golpe sobre la mesa, dando un giro inesperado al sector tecnológico cuando presentó sus gafas de realidad virtual (RV) las Apple Vision Pro.

Hablamos de inesperado, ya que a pesar de que ya se habían extendido varios rumores sobre que la compañía iba a lanzar este producto, todas las funciones, el diseño y por supuesto el precio de estas (3.250 euros) han puesto en relieve que Apple no quiere competir en Inteligencia Artificial, sino que apuestan por el Metaverso.

Como ha señalado Silvia Leal, experta internacional en tecnología y Senior Advisor de Evercom, Apple siempre ha sido una compañía hermética, conocida por alejarse de las tendencias de sus competidores y hacer su propio camino.

A pesar de que parece que el dinero ahora mismo está en el desarrollo de la IA, lo que ha hecho a las principales compañías del sector dejar todo de lado y apostar por esta tecnología, Apple ha preferido jugar solo.

Lo cierto es que quien lideraba esta carrera era Meta, quien invirtió millones de dólares en desarrollar el Metaverso, y sus propias gafas de RV, sin embargo, los resultados fueron bastante malos para lo que se podía esperar en términos de calidad de imagen o la experiencia final del usuario y ante las enormes pérdidas que sufrió la compañía y el auge de la IA, decidió abandonar casi todos los proyectos referidos a este tema.

La apuesta de Apple es clara, si el resto no quiere saber nada de la RV o del Metaverso, nosotros vamos a hacerlo importante, y claro esto lo van a hacer a su manera. Aprovechando el hueco que han dejado en el mercado sus competidores, la compañía de la manzana se ha lanzado a este sector que, aunque podamos pensar lo contrario está en pleno crecimiento.

Por lo que hemos visto, estas gafas de Apple sí que ofrecen lo que esperamos los usuarios que vaya a ser el futuro, por ejemplo, el realismo de las imágenes que ofrecen las Vision Pro está a años luz de las Meta Quest.

De esta manera Apple se ha alejado de sus competidores, y mientras los demás se están pegando por conseguir el gran nuevo proyecto impulsado de la IA, la compañía fundada por Steve Jobs está tranquilamente en proceso de liderar este sector.

Ahora lo que queda por ver es si estas gafas de RV tienen éxito, ya que los 3.500 dólares que cuestan son una gran barrera, aunque también es cierto que ya preparan una versión más barata para 2025. No hay dudas de que para que esta tecnología despegue como se espera se debe hacer más accesible al público, cosa que por el momento Apple no ha hecho, y que si no ocurre seguramente se convierta en un fracaso.