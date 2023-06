Todo lo que tienes que saber antes de comprarte una freidora sin aceite

Las freidoras de aire, también conocidas como Airfryers, se han convertido en uno de los electrodomésticos más populares en los últimos años, debido principalmente a que al no requerir apenas aceite o mantequilla para cocinar muchas personas las compran para comer más sano.

Lo cierto es que es un gran invento, ya que funciona como un híbrido entre un horno y una sartén, por lo que puedes cocinar en ellos casi cualquier cosa que quieras incluir en tu menú, no obstante, ¿de verdad necesitas una freidora de aire en tu casa?

Muchas veces nos perdemos por las modas, y mientras este es electrodoméstico muy útil, hay ocasiones en las que para el uso que le vamos a dar no merece la pena hacer la inversión. Por ello, hoy desde elEconomista.es te vamos a contar todo sobre las airfryers para que puedas tomar la decisión acertada.

Lo primero que hay que tener en cuenta que existen muchísimos modelos de diferentes marcas que tienen distintos pesos y tamaños. Algo positivo de estos productos es que se pueden colocar casi en cualquier lugar de tu cocina, e incluso si andas algo falto de espacio, puedes quitarla y ponerla cuando vayas a cocinar en ella.

Otro de los aspectos más positivos, es que apenas ensucia a la hora de cocinar (ya que no requiere utensilios extra) y después su limpieza a fondo es muy sencilla y rápida. Además de todo esto, las freidoras de aire están diseñadas para cocinar cualquier plato, ya sea carne, verduras, pescado o incluso sirve para preparar galletas o bizcochos.

Por otro lado, este electrodoméstico también tiene algunos detalles mejorables, por ejemplo, puede que para cocinar un plato que quieres esta freidora de aire requiera mucho tiempo, y al ser eléctrica esto puede repercutir directamente en un aumento de la factura de la luz.

A su vez, dependiendo del tamaño de esta, puede que tengas complicaciones para hacer un plato entero o por lo menos todas las raciones que quieres preparar, debido a que el depósito que tiene es el que es y, por ejemplo, un pollo entero no cabe.

Por último, es importante destacar que las airfryers tienen como objetivo mejorar la alimentación y hacerla más saludable, mediante la reducción del uso de aceite y mantequilla para cocinar.

No obstante, mientras este es mejor para nuestro cuerpo, lo cierto es que en muchas ocasiones los alimentos cocinados en freidoras de aire no tienen tanto sabor como los cocinados de manera tradicional, por lo que seguramente en más de una ocasión deberás añadirle algo de aceite para darle más sabor o simplemente para que no se te quede pegado.