Hackean la cuenta de YouTube de Ibai y este insulta y acusa a Musk de hacerlo

No es del todo novedad que Ibai Llanos se enfrente públicamente o llame la atención a Elon Musk, ya que desde que el magnate propietario de empresas como Tesla o Space X compró Twitter y comenzó la remodelación de la red social, el youtuber español no ha dudado en echarle en cara todos los cambios que ha ido aplicando y que no le han gustado a este.

Al igual que millones de usuarios, a Ibai no le han gustado muchas de las novedades de la app del pajarito, y en estos últimos meses ha apelado a Musk para ver si le hacía caso y revertía dichos cambios, cosa que no ha funcionado.

La "trifulca" más notada fue cuando le desapareció al youtuber durante unos días la verificación de tick azul, y aunque luego se le fue devuelta sin tener que pagar o hacer nada, Ibai ya le dejó un recadito a Musk por Twitter: "Gracias por devolverme lo que me pertenecía, no vuelvas a quitarme el tick azul ten mucho cuidado @elonmusk".

Y ahora después de que parecía que Ibai había abandonado ya sus difamaciones del magnate, el youtuber ha vuelto a la carga e incluso se ha atrevido a insultarle por lo que supuestamente le ha hecho. Todo comenzó el pasado domingo, cuando de repente Ibai descubrió que su canal de YouTube (con más de 10,5 millones de suscriptores) había sido hackeado.

Al parecer, fue ayer por la tarde cuando Ibai se dio cuenta de que habían desaparecido de su canal de YouTube todos los vídeos que había subido a lo largo de los años, además de que habían cambiado el nombre y foto de su perfil por el de Tesla.

A todo esto se le suma que en su canal lo único que se podía ver era una emisión en directo de la presentación de uno de los nuevos coches de Musk, el Tesla Ciber Truck, según mostró en una captura Ibai.

Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk me has jodido el domingo gilipollas pic.twitter.com/NZzu5Y51Yt — Ibai (@IbaiLlanos) June 11, 2023

Cabe destacar que no ha sido Elon Musk quien le ha hackeado la cuenta de YouTube a Ibai, o por lo menos a falta de un comunicado oficial en el que encuentren al responsable, las probabilidades de que haya sido el magnate son casi nulas.

Aun así, el youtuber ha decidido culpar al magnate, ya que al final lo que se estaba reproduciendo en su canal era un vídeo de Tesla. "Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk" escribió Ibai, "me has jodido el domingo gilipollas" añadió.

El youtuber no se mordió la lengua ni trató de ocultar su frustración por haber perdido todo el contenido que tenía subido a su cuenta, y mientras ya ha podido recuperar el control de su perfil, ya que ya ha cambiado la foto, por ahora su canal sigue vacío de contenidos, tendremos que esperar a ver si puede recuperarlos y resubirlos de alguna manera.