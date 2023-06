Elon Musk ya tiene luz verde para implantarte un chip en el cerebro

Elon Musk tiene muchas facetas, y entra ellas podemos encontrar la de filántropo (como se definiría él) ya que una parte de sus negocios está enfocada a productos y servicios que mejoran y facilitan la vida a las personas. Una de estas empresas es Neuralink, y según la compañía acaban de recibir el visto bueno para empezar a realizar pruebas en humanos, lo que por fin acerca a Musk y sus investigadores al objetivo final, implantarte un chip en el cerebro.

Neuralink es una de las múltiples empresas propiedad de Musk, esta en concreto está especializada en neurotecnología y por lo tanto está centrada en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora. Esto lo hacen, porque según Musk, este chip en el cerebro podría corregir los problemas neurológicos que provocan alguna situación de discapacidad, ya sea visual, motora o de escucha.

Como viene siendo habitual en Musk, el magante anunció a finales del año pasado que Neuralink empezaría a realizar pruebas en humanos en el primer semestre de 2023, no obstante, Musk que tiene la lengua muy larga se adelantó y el organismo encargado de aprobar este tipo de proyectos, Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), de EEUU rechazó la solicitud alegando que todavía había muchos aspectos por cambiar y mejorar.

Insertar un chip en el cerebro no es algo sencillo, y al igual que es potencialmente una solución para arreglar y corregir problemas neurológicos, si algo va mal también los podría causar o incluso provocar la muerte del paciente.

Por esta razón, desde marzo que la FDA anunció la negativa para que Neuralink iniciase sus pruebas en personas, la empresa propiedad de Musk y el organismo estadounidense han estado trabajando conjuntamente para corregir aquellos aspectos que faltaban por pulir.

Y ahora, tal y como han anunciado desde su cuenta de Twitter (qué otro lugar van a elegir), Neuralink ha confirmado que pronto iniciará las primeras pruebas con personas. A su vez, han aclarado que todavía no se ha abierto el cupo de voluntarios para que les inserten un chip en el cerebro, así que todavía tendremos que esperar para eso.

We are excited to share that we have received the FDA's approval to launch our first-in-human clinical study!



This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our… — Neuralink (@neuralink) May 25, 2023

Aunque lo cierto es que Neuralink no es la única compañía que se prepara para hacer estas pruebas, ya que casi en silencio, Paradromics, otra compañía estadounidense centrada en neurotecnología también ha obtenido la aprobación. La competición les vendrá bien a ambas, ya que el objetivo que tienen podría cambiar el mundo y solucionarle la vida a millones y millones de personas.