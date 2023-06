Qué ver, leer y escuchar este verano: estos son los imprescindibles de Bill Gates

Llega el verano y empezamos hacer la lista de los imprescindibles que tienen que estar al alcance de nuestras manos para acompañar las jornadas estivales que se avecinan. Para aquellos del club de lectura, de series y de música que toman como referencias los consejos de personas influyentes, hemos tomado prestada la lista de consejos veraniegos que Bill Gates recomienda en su blog y que deberías meter en la maleta para tus próximas vacaciones.

Durante la última década, el filántropo recomendado grandes libros para leer cada verano. Este año, decidió mezclarlo y probar algo diferente. Esta recomendando solo dos libros, una novela y otro de no ficción, además de una combinación de otras cosas con las que ha disfrutado últimamente, incluida una serie de televisión ambientada en Dinamarca y unas pocas docenas de canciones que suenan regularmente en su casa y oídos.

"Sean cuales sean tus planes de verano, espero que encuentres algo aquí que te ayude a aprovecharlos al máximo", señala Bill Gates en su blog personal. De esta forma, dejamos la lista que el multimillonario recomienda para disfrutar las jornadas de descanso:

Libros

'Mañana, mañana y mañana', de Gabrielle Zevin. "Esta fabulosa novela cuenta la historia de dos amigos que crecen unidos por Super Mario Bros y luego, en la universidad, comienzan a crear sus propios juegos juntos. Realmente me identifiqué con la historia; de hecho, me recordó mucho a mi relación con Paul Allen y nuestro trabajo conjunto en Microsoft. Mañana fue uno de los libros más grandes del año pasado, y es fácil ver por qué Zevin es una gran escritora que te hace preocuparte profundamente por sus personajes", aconseja.

'Born in Blackness', de Howard French. "Soy un estudiante de África, pero aun así aprendí mucho de este libro reflexivo y bien investigado. French, un periodista de ascendencia africana, desafía los relatos occidentales estándar de la historia del continente. Estaba lejos de ser apátrida y primitivo cuando llegaron los europeos. En realidad, explica, varios reinos africanos habían establecido ciudades-estado que rivalizaban con las de Europa en términos de organización política, poder militar, comercio, arte y exploración. Lo digo como un cumplido cuando digo que 'Born in Blacknessme' dejó con ganas de saber más", agregó en la lista de libros.

Series de TV

'Borgen', disponible en Netflix. "He atracado las cuatro temporadas de este drama político danés. Llamada así por el palacio en Copenhague donde tiene su sede el gobierno danés, sigue a la primera ministra (ficticia) del país mientras navega por un panorama político complejo. Estoy fascinado por cómo las coaliciones políticas se unen y permanecen juntas, y me encantó ver a la primera ministra, Birgitte Nyborg, resolverlo todo. Es una líder de principios y talentosa que también es falible y, a veces, está equivocada. Borgenes entretenido por encima de todo, pero también he aprendido mucho viéndolo", destaca el magnate.

La playlist del verano Gates

"Aquí hay una lista de reproducción de Spotify con muchas de mis canciones favoritas, canciones nuevas y antiguas que se han quedado conmigo a lo largo de los años. Encontrarás de todo, desde Billie Holiday, Nat King Cole y los Beatles hasta Vampire Weekend, Adele y U2", sentencia el filántropo en su lista de los imprescindibles del verano.