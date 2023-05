Bill Gates nunca se graduó: Las 5 lecciones que le gustaría que le hubieran dicho

Bill Gates nunca terminó sus estudios universitarios: el multimillonario abandonó la Universidad de Harvard después de tres semestres para fundar Microsoft. Hoy nadie le puede reprochar que aquello fuera una mala decisión. Sin embargo, por ello, le preguntan muchas veces sobre su opinión acerca de los títulos universitarios.

Hace unas semanas Gates fue invitado a dar un discurso durante la ceremonia de graduación de la Universidad del Norte. "¿Qué sabe un universitario de graduación? No mucho, personalmente, para ser sincero", dijo Gates a los estudiantes en la ceremonia.

"Mientras me preparaba para hoy, pasé mucho tiempo pensando en cómo vosotros, como nuevos graduados, pueden trasladar el mayor impacto en el mundo con la educación que recibieron aquí", dijo Gates. "Eso me llevó a pensar en... los consejos que nunca me dieron en un día como hoy".

Así que el multimillonario y filántropo se lanzó a dar como discurso aquellas palabras que le hubiera gustado escuchar en su hipotética graduación.

Así pues, si Gates hubiera terminado la universidad, estas son "las cinco cosas que desearía que me dijeran en la graduación que nunca tuve":

Tu trabajo debe ayudar a solucionar un problema

Gates fue el responsable de la mayor donación benéfica conocida de 2022, al donar 5.000 millones de dólares de su propio dinero a la Fundación Gates para respaldar su labor. Como era de esperar, animó a los estudiantes a aprovechar las oportunidades para ayudar a los demás.

"Os graduáis en un momento de inmensas oportunidades para ayudar a la gente", dijo. "Cada día surgen nuevas industrias y empresas que os permitirán ganaros la vida marcando la diferencia. Y los avances en ciencia y tecnología han hecho que sea más fácil que nunca causar un gran impacto."

Las oportunidades son infinitas, dijo Gates: Los estudiantes podrían luchar contra el cambio climático o ayudar a la gente a beneficiarse de la inteligencia artificial como programadores.

"Cuando pasas tus días haciendo algo que resuelve un gran problema, te da energía para hacer tu mejor trabajo", dijo. "Te obliga a ser más creativo y le da a tu vida un sentido más fuerte de propósito".

Las decisiones no son permanentes

"Probablemente te estés enfrentando a mucha presión ahora mismo para tomar las decisiones correctas sobre tu carrera", dijo Gates. "Puede parecer que esas decisiones son permanentes. Pero no lo son".

Gates recordaba haber luchado contra esta misma presión cuando era estudiante. Cuando cofundó Microsoft en 1975, pensó que "trabajaría allí el resto de mi vida", dijo. Ahora está "muy contento" de haberse equivocado, añadió.

Gates trabajó en Microsoft durante mucho tiempo: Fue consejero delegado de la empresa hasta el año 2000, y director del consejo de administración hasta 2014. "Hoy en día, todavía trabajo en software, pero la filantropía es mi trabajo a tiempo completo", dijo, refiriéndose a su trabajo en la Fundación Bill y Melinda Gates, que cofundó con su ex esposa Melinda French Gates.

La fundación ha concedido 65.600 millones de dólares en subvenciones desde el año 2000, centrándose sobre todo en cuestiones globales como el cambio climático, la igualdad de género y la atención sanitaria, según su sitio web.

No eres un vago si no te exiges demasiado

Trabajar duro puede suponer un aumento de sueldo o un ascenso en la empresa, pero no debe hacerse a costa de sacrificar otros aspectos de la vida. Gates aprendió esta lección demasiado tarde.

"Cuando yo tenía vuestra edad, no creía en las vacaciones. No creía en los fines de semana. Tampoco creía que la gente con la que trabajaba debiera hacerlo", dijo. Incluso hacía un seguimiento de sus empleados de Microsoft, anotando quién se quedaba en la oficina hasta tarde y quién se iba temprano.

Tuvo que ser padre para darse cuenta de que "la vida es algo más que el trabajo". "No esperes tanto como yo para aprender esta lección", dice. "Dedicad tiempo a cultivar vuestras relaciones. Para celebrar tus éxitos. Y para recuperarte de tus pérdidas. Tómate un descanso cuando lo necesites. Tómatelo con calma con la gente que te rodea cuando ellos también lo necesiten".

"Nunca serás tan listo como para no seguir aprendiendo"

Incluso el cofundador de una empresa multimillonaria aprende cosas nuevas a diario. No siempre fue así: Cuando Gates dejó la universidad, pensaba que lo sabía todo.

Con el tiempo, se dio cuenta de que "el primer paso para aprender algo nuevo es inclinarse hacia lo que no sabes, en lugar de centrarse en lo que sabes", dijo.

Gates aconsejó a los estudiantes que hicieran lo mismo.

"En algún momento de tu carrera te encontrarás con un problema que no puedes resolver por ti mismo", dijo. "Cuando eso ocurra, que no cunda el pánico. Tómate un respiro. Oblígate a reflexionar. Y luego busca gente inteligente de la que aprender".

No subestimes el poder de la amistad y construir relaciones

Uno de los mayores remordimientos universitarios de Gates, fue no ser lo suficientemente sociable. Pasó la mayor parte de su tiempo en clase o estudiando, dejando poco espacio para construir amistades.

Gates aconsejó a los recién graduados que siguieran valorando las conexiones que hicieron a lo largo de la universidad.

"La gente con la que has socializado y junto a la que te has sentado en clase no son solo tus compañeros. Son tu red", dijo. "Tus futuros cofundadores y colegas. Tus mejores fuentes de apoyo, información y asesoramiento. Lo único más valioso que lo que te llevas al salir del escenario es con quién subes".

Algunos de los amigos más antiguos de Gates han desempeñado papeles cruciales en su vida. Su amigo del instituto Paul Allen se convirtió en su cofundador de Microsoft. Uno de sus pocos amigos de la universidad, Steve Ballmer, se convirtió en su sucesor como CEO de Microsoft.

En marzo, Gates llegó a decir que el mejor consejo que había recibido nunca era sobre la amistad, y que se lo había dado su viejo amigo y multimillonario Warren Buffett.