Denuncia a una web por suplantar a la DGT y ofrecer la etiqueta ambiental por 9 euros

La Asociación Facua-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid la existencia de una página web fraudulenta que suplanta la de la Dirección General de Tráfico (DGT) con el objetivo de engañar a los usuarios con una oferta para recibir la etiqueta ambiental por tan solo 9 euros.

Los distintivos en los coches y motos se han convertido en una pegatina de gran valor en las grandes ciudades, por ejemplo, en Madrid tener una tarjeta u otra hace toda la diferencia para que puedas aparcar y circular con tu coche por la ciudad o no.

Es por esta misma razón, que a pesar de ser un distintivo ofrecido por la DGT, se ha convertido en un bien más que preciado entre los usuarios. Y como suele ocurrir con cualquier cosa que tenga valor en la sociedad, la gente quiere sacar tajada de ello, y tal y como denuncian desde Facua, están suplantando a la DGT.

Ya son varios usuarios quien han caído en las trampas de esta web fraudulenta, la cual atrae a sus víctimas ofertando la etiqueta ambiental, es decir aquella que señala cuál es tu tipo de coche y cómo de contaminante es, por nueve euros.

La web, que utiliza el nombre dgt-online.com, usa colores idénticos a los que tiene la DGT en su página oficial, al igual que utiliza un logotipo muy similar al oficial en la parte superior de esta. En ningún momento informan de manera visible que se trata de un sitio privado que pertenece de manera oficial a la DGT.

De esta manera inducían a los usuarios a llevar a cabo el trámite a través de su web en vez de la oficial, y aunque no te robe tus datos personales o credenciales para alguna plataforma, lo cierto es que ofrecían este trámite por 9 euros cuando los costes de la emisión de este identificativo son tan solo de 5 euros.

No es hasta la parte inferior de la página, al final de todo el proceso, donde reconocen que no son una página web oficial añadiendo 'distribuidor autorizado, no somos la DGT'. Al final lo único que están haciendo es llevarse una pequeña comisión por ayudarte a hacer un trámite, no obstante, sigue siendo un engaño, al que tal y como anima Facua, estás en tu derecho de reclamar y recuperar tu dinero argumentando el carácter engañoso de la web.