La complicada rutina de Jack Dorsey para crear simultáneamente dos empresas milmillonarias

Parece que si quieres crear una empresa tecnológica importante y exitosa, tienes que ser una persona "especialita", los ejemplos están en los Musk, los Bill Gates o los Mark Zuckerberg, todos ellos llevan a cabo medidas extremas, rituales extraños y tienen rutinas poco comunes y aunque de cara al resto suenan chocantes, está claro que a ellos les funciona.

Y entre los muchos ejemplos que hay, hoy nos vamos a centrar en Jack Dorsey, uno de los cofundadores de Twitter y también fundador de Square, un servicio de pago mediante teléfono móvil. Actualmente ambas empresas están valoradas en más de mil millones cada una, y lo más sorprendente es que creó ambas simultáneamente.

Pero ¿cómo lo hizo?, al parecer su secreto para el éxito residía en su complicada rutina diaria, que como explica Max Hertan en un hilo de Twitter, le ayudó a poder centrarse y exprimir sus ideas al máximo para llevar a sus compañías a donde están ahora.

Cómo es su rutina

It's hard to build one billion-dollar company.



Jack Dorsey built 2 at the same time.



He had to be incredibly intentional with his time.



Here's how he spends it:???? pic.twitter.com/0MA6ezIisD — Max Hertan (@maxhertan) May 30, 2023

Como muchas otras personas que pretenden ser las número uno en lo que hacen, una de las claves de la rutina de Jack Dorsey es levantarse temprano para intentar aprovechar el día al máximo. Es por ello que Dorsey se levanta a las 5 de la mañana todos los días y lo primero que hace es darse un baño helado, que al parecer ayuda a impulsar su confianza en sí mismo.

Acto seguido, medita en silencio durante aproximadamente una hora y después bebe casi un litro de agua mezclada con zumo de limón y sal del Himalaya. Dorsey no coge el coche para ir a trabajar, camina unos 8 kilómetros todas las mañanas hasta la oficina , lo que le lleva más de una hora de trayecto. El tiempo que tarda en llegar lo emplea para escuchar podcasts y audiolibros para aprender nuevas cosas.

Dorsey trabajaba en Twitter de 9:00 a 14:00 en Twitter, para luego centrarse en sus labores en Square hasta las 19:00. Al parecer, el magnate establecía diferentes tareas según el día de la semana, por ejemplo, los lunes se encargaba de la gestión de estas empresas, los miércoles en el marketing, publicidad y comunicación de estas y los domingos en la estrategia para seguir de cara al futuro, tan solo descansaba los sábados.

Otros aspectos curiosos de la rutina del cofundador de Twitter es que de lunes a jueves tan solo hace una comida al día, y de viernes a domingo se dice que solo bebe agua. Para acabar su día, Dorsey hace tres series de ejercicio durante siete minutos cada una, hace 15 minutos de sauna y luego vuelve a darse un baño de hielo.

Para después meditar durante una hora y finalmente hacer un resumen de su día y apuntar todas las ideas que ha tenido a lo largo de este. Está claro que esta rutina no es para todo el mundo, pero sea como sea parece que a él le funciona, ya que le podemos considerar un hombre exitoso, ¿tú la probarías?