El invento español que va a revolucionar la lectura para personas con dislexia y discapacidad visual

Como ya hemos dicho en numerosas ocasiones el objetivo principal de la tecnología es la de facilitar la vida a las personas, es por ello que todos los nuevos inventos y avances en este sector se suponen que son en beneficio de las personas. Ahora, un grupo de estudiantes vascos de la Universidad de Mondragón (Guipúzcoa) han diseñado una lupa que promete convertir el texto a audio en tan solo unos segundos.

Para estos estudiantes vascos todo comenzó como un trabajo para su último año de carrera, que tenía como reto diseñar y crear un producto tecnológico que aportara una solución a una necesidad candente en la sociedad española.

Los estudiantes se pusieron manos a la obra, y tras analizar varias posibilidades, se dieron cuenta que tan solo en España hay millones de personas que sufren de dislexia o alguna discapacidad visual que les impide leer con normalidad. Para las personas que no sufrimos estos problemas puede no suponer algo tan obvio, pero estas personas tienen dificultades para llevar a cabo tareas cotidianas como hacer la compra, leer la carta de un restaurante o leer el periódico.

Así funciona LUP

LUP es el nombre que recibe este premiado invento que diseñaron estos jóvenes hace casi dos años. Consiste en una pequeña lupa de bolsillo con inteligencia artificial (IA) y visión computacional que es capaz de convertir un texto a audio en menos de dos segundos de una manera sencilla para que cualquiera, sin importar sus conocimientos informáticos, pueda usarla.

No requiere conexión a internet, el usuario solo tiene que sacar la lupa, sacar una foto del texto en cuestión (no importa el idioma en el que esté) y lo transforma en audio. Es importante destacar que este aparato no está diseñado para ser utilizado durante varias horas, sino que más bien es para usos esporádicos, a pesar de ello su batería puede durar varios días.

Tiene una app móvil

Por suerte estos jóvenes también han diseñado una app móvil, que tiene un funcionamiento muy similar al de la lupa de bolsillo, pero con la ventaja de que está integrada en tu smartphone. Si bien la lupa está pensada para personas más mayores, esta app es para los jóvenes ya que aparte de escuchar lo que fotografíen en sus apuntes o libros de texto, les permite subir documentos PDF o Word para leerlos en voz alta.

Este proyecto acaba de ganar el Premio Fundación Mapfre a la Innovación Social en la categoría 'Proyectos sociales e inclusivos', y se encuentra en fase de producción, según hemos podido saber se espera que llegue al mercado a partir de septiembre de este año.