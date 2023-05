Así va a ser el Photoshop del futuro: regenera y manipula imágenes con IA

Ya hemos visto como la Inteligencia Artificial es capaz de generar imágenes que nunca han existido antes, e incluso hacer que personas reales salgan haciendo cosas que en la vida han hecho, pero ahora esta tecnología ha dado un paso más allá gracias a este grupo de investigadores que han conseguido enseñaros como va a ser la edición de imágenes de cara al futuro.

Lo cierto es que tan solo se trata de un proyecto de investigación, y que esta tecnología de edición de imágenes está todavía muy lejos de llegar, pero por lo menos hemos podido echarle un vistazo al Photoshop del futuro.

Los resultados que no está ofreciendo la IA ya son espectaculares, y eso que tan solo nos encontramos ante el principio del desarrollo de esta tecnología, y mientras hay que tener cuidado con su uso, tan solo en EEUU han estafado más de 11 millones de dólares en 2022 usando esta tecnología, las posibilidades que nos ofrece para facilitar y mejorar nuestro trabajo son casi infinitas.

El equipo de investigación de DragGAN ha subido sus avances a su página web, sin embargo, no se puede acceder a ella debido al enorme flujo de visitas que ha tenido en los últimos días, causando que se haya caído. Pero como se puede ver en este vídeo, lo especial de este editor es que con solo arrastrar el elemento puedes cambiar su apariencia.

Drag Your GAN: Interactive Point-based Manipulation on the Generative Image Manifold



paper page: https://t.co/Gjcm1smqfl pic.twitter.com/XHQIiMdYOA — AK (@_akhaliq) May 19, 2023

Y es que la diferencia de esta IA contra otras que ya hemos visto como DALL-E 2, es que con las otras tú le pides que cree una imagen a partir de texto, y mientras los resultados son increíbles no son perfectos. Mientras que este proyecto coge una imagen existente y permite al usuario editarla como él quiera, es decir si quiere que el perro mire hacia la izquierda solo tiene que arrastrarlo para que lo haga, y el resultado es muy convincente.

Otro de los aspectos más destacados de este proyecto es que la IA es capaz de alterar incluso contenidos ocultos como pueden ser los dientes del animal para deformarlos o moverlos según las necesidades de la edición.

Como hemos dicho antes, por ahora esto se trata de un proyecto que está todavía muy lejos de ser un servicio finalizado, por lo que es complicado de valorar aunque sea muy prometedor. Por ahora solo tenemos ejemplos de vídeos de baja calidad por lo que hasta que no tengamos imágenes oficiales no podremos determinar la calidad de estas ediciones de imágenes.