Cinco trucos fáciles y gratuitos para hacer que tu internet vaya más rápido

Apenas hay hogares que no tengan WiFi, ya que el acceso a internet se ha convertido en una herramienta necesaria para realizar casi cualquier actividad o trámite, sin embargo, es bastante recurrente que el WiFi personal vaya lento o por lo menos más de lo que nos gustaría.

Por suerte, este problemilla tiene múltiples soluciones, siendo la más clara de contratar un servicio con más potencia o comprar amplificadores de WiFi, pero hoy te vamos a enseñar hasta cinco trucos que no te van a costar ni un euro y cualquiera puede hacer.

1. Recolocar tu router

Hay veces que el problema de tu WiFi tan solo es que está mal situado. El router tiene que estar situado en un espacio en el que sus ondas no tengan problema para llegar a los dispostivos, por lo que es conveniente que esté en un lugar centrado, visible y que no haya objetos o muebles que interfieran con su señal.

2. Pedir un cambio de router

Hay ocasiones que su colocación no es el problema, sino que como cualquier dispositivo electrónico, el router tiene una vida útil y comienza a fallar. En el caso de que lleves más de tres años con el mismo router, estás en tu derecho de que tu compañía lo cambie de manera gratuita, aunque cabe destacar que hay casos en los que te cobran por la instalación.

3. Reconfigura los canales

Puede que tu router sea viejo, pero eso tampoco tiene porque ser el motivo de que tu internet vaya lento. Otra alternativa que tienes es pedirle a tu compañía de internet que te reconfigure los canales que emiten la frecuencia del router ya que los que utiliza actualmente pueden estar sobrecargados.

4. Hay un malware

Como decíamos hay muchos aspectos que hacen que tu WiFI vaya lento, y si no es uno de los anteriores, lo que puede ocurrir es que no sea culpa del router o de la señal, sino que es tu disposito el que está infectado con un malware que ralentiza la conexión. Lo mejor es instalar un antivirus para que detecte y elimine cualquier virus que pueda haber.

5. Apps que consumen mucho alto de banda

Al igual que un niño pequeño no come lo mismo que un adulto, hay apps que requieren de más ancho de banda que otras debido a las funcionalidades y servicios que ofrece. Esto lo puedes comprobar desde tu propio sistema e incluso puedes limitar el uso según el momento y más te convenga para que cuando no las uses no acaparen tanto la red.