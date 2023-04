Los cinco errores más comunes al comprar por Internet: si los haces puedes tener problemas

Internet nos ha ofrecido un sinfín de oportunidades, pero sin ninguna duda, las compras online son uno de los aspectos más utilizados en el mundo. Y a su vez, también son el objetivo principal de muchísimos ciberdelincuentes ya que en estas transacciones hay tanto información personal como bancaria, por ello siempre que vamos a adquirir algo a través de la web debemos cerciorarnos de que no estamos cometiendo errores que nos pueden poner en peligro.

Según el Ministerio de Interior, las estafas online han experimentado un crecimiento exponencial de más del 450% en los últimos cinco años, esto es porque cada vez más personas utilizan medios online para realizar sus compras (el 82% de los españoles lo hace) y por ello la empresa especializada en pagos online, PaynoPain, ha recopilado hasta cinco errores comunes que podrían hacer que sufireses un ciberataque.

1. Exceso de confianza

Como comprar online se ha convertido en una práctica muy común, en muchas ocasiones los usuarios pecan de exceso de confianza, y en vez de asegurarse y hacer las comprobaciones pertinentes de que la página web en cuestión es fiable, legítimo y cumple con todos los estándares de seguridad, optan por comprar a lo loco.

2. Ignorar las reseñas

Las reseñas existen por algo, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones los usuarios deciden ignorarlas cuando lo único que hacen es ofrecer información relevante sobre la compra. Antes de comprar en una web, si es la primera vez que la usas, es mejor que leas las opiniones antes de soltar tu dinero.

3. No revisar condiciones

Sin duda uno de los aspectos en el que los usuarios más pecan, y es que casi todo el mundo acepta las condiciones sin haberlas leído antes. Aunque sea un incordio, hay muchas veces que es mejor "perder el tiempo" leyendo los términos de servicio para evitar que nuestra información personal (número de teléfono, DNI, dirección) y bancaria ande suelta en la base de datos de cualquier servicio que hay en internet.

4. Tomar riesgos cuando vayas a pagar

En internet se aplica a la perfección la frase de "no todo lo que reluce es oro". Esto se debe a que si encuentras tu producto ideal a un precio bajísimo, no significa que lo vayas a recibir, siempre hay que buscar los sitios web oficiales o en el caso de que esto no es posible fijarse en los detalles del servicio de pago para asegurarse de que es legítimo.

5. Contraseñas no seguras o repetidas

Un clásico en cualquier ciberataque es que los criminales hayan accedido a información privada debido a que han adivinado la contraseña que protege tu cuenta. Acciones como reciclar contraseñas, usar combinaciones simples o incluso compartir tus claves, es algo muy peligroso y desgraciadamente muy común. Lo mejor es tener contraseñas robustas, que combinen letras, números y símbolos y nunca usar claves que puedan ser obvias, como la fecha de tu cumpleaños o el nombre de tu pueblo.