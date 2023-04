Qué es el Juice Jacking y por qué no es recomendable usar puertos de carga USB públicos, según el FBI

La cibercriminalidad está en auge, cada vez hay más facilidades y formas para llevar a cabo ataques virtuales, ahora el FBI ha alertado del crecimiento de un tipo de ciberataque llamado Juice Jacking y para evitar convertirte en víctima recomiendan que no uses estaciones de carga públicas en lugares como centros comerciales, aeropuertos u hoteles.

Que tu smartphone se quede sin batería cuando estas en la calle es un problema, pero que se te descargue un virus en el teléfono y un delincuente pueda acceder a toda la información y archivos que tienes en tu teléfono es peor.

Los puertos USB no solo son un punto de carga, sino que también son un punto para el intercambio de datos. El Juice Jacking es un tipo de ciberataque que aprovecha justo eso, ya que con infectar la terminal de un puerto de carga con algún tipo de malware el criminal solo tiene que esperar a que alguien enchufe su smartphone para poder infectar el dispositivo.

Es como si los ciberdelincuentes fueran a pescar, ponen el anzuelo con el cebo (infectar el puerto USB) y esperar a que alguien pique. Esta técnica se está volviendo cada vez más popular, y por ello el FBI de Denver (EEUU) ha alertado a través de su cuenta de Twitter del creciente problema.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T — FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023

Aconsejan que es mejor evitar usar estas estaciones de carga públicas en lugares como centros comerciales, aeropuertos, hoteles o incluso el transporte público y que siempre que sea posible lo mejor es utilizar tu propio cargador y cable USB para conectarlo a un enchufe o toma de corriente normal.

A su vez, también recomiendan cargar tu dispositivo con una batería de carga portátil para estar completamente seguros. Pero en el caso de que esto no sea posible y tu única opción sea usar un puerto de carga público existen algunas herramientas para intentar prevenir una infección de dispositivo.

Por ejemplo, puedes configurar tu dispositivo para que solo acepte cargar la batería y bloquee la transferencia de datos. Esto es porque al conectar tu smartphone con un cable USB te aparecen una serie de opciones a elegir: transferir imágenes, transferir archivos o solo carga.

La opción a elegir es solo carga y así tu dispositivo no permitirá que lo que haya en ese puerto de carga pase a él, si no te salta directamente al enchufarlo, entra en los ajustes de tu teléfono y busca 'Ajustes de USB'.

Otra herramienta, aunque esta es para aquellos que se lo toman más en serio, es comprarse un dispositivo adaptador de carga, el cual permite bloquear la transferencia de datos al actuar como intermediario entre el puerto USB y tu smartphone.