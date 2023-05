Alberto Ruano: "El CEO tiene que estar en el centro de la digitalización, debe de formar parte de ese comité"

El presidente de Lenovo en España y Portugal afirma que aquí la digitalización avanza a distintas velocidades según la Comunidad Autónoma o la empresa en la que nos fijemos. Si le preguntamos por el principal obstáculo que impide el cambio, lo tiene claro: "Las personas, las distintas generaciones y formas de pensar".

Alberto Ruano cumplirá el próximo mes de julio sus diez primeros años en Lenovo y en junio hará siete liderando su estrategia para España y Portugal. Aquí mantiene la primera plaza en PC con una cuota de mercado superior al 27,5%. Aunque esta línea de productos es la que más aporta en el global del volumen de negocio (un 62,6%), es cierto que va dejando cada vez más espacio a un catálogo diversificado, desde los móviles de Motorola a los servidores, el almacenamiento, la ciberseguridad… "Durante la pandemia crecieron las ventas de forma espectacular y ahora hay que esperar a que esos ordenadores sean renovados, algo que confiamos suceda a finales de este año", resume con franqueza. "Después de la pandemia, hemos dejado de comprar tecnología para irnos de viaje, salir a cenar…", completa el análisis sociológico. Con él hablamos del nivel de digitalización de la sociedad española, de los retos pendientes y de las oportunidades que quizá estemos desaprovechando para ser más competitivos.

¿En qué situación están y cuáles son en estos momentos los principales objetivos en el mercado español?

En cuanto a oferta y disponibilidad, estamos bastante bien. Gracias a sus inversiones en I+D, Lenovo sigue lanzando productos innovadores y bien posicionados. En cuanto a la demanda, el consumo ha caído bastante, porque durante la pandemia se compró mucha tecnología y ahora el público está dedicando sus recursos más a viajar y a salir. Somos optimistas, confiamos en que en el segundo semestre de este año se recuperará la demanda.

Ahora que la crisis de suministros ya está superada totalmente, falta demanda...

La sociedad está priorizando ahora salir a cenar o de viaje más que a la comunicación y la tecnología. Pero esto tiene que volver. Porque en 2020 empezó la pandemia y estamos en el 2023 y la renovación tecnológica suele producirse cada tres años. Solo se reparan el 1% de los equipos de más de tres años. Sabemos lo que hemos vendido en estos últimos ejercicios y esperamos que para la segunda parte de 2023 tendrán que renovarse los equipos (tanto los ordenadores como los móviles, tabletas…) Los usuarios no suelen ampliar la garantía porque saben que los equipos no van a la misma velocidad que los softwares que están lanzando nuestros socios del sector. Por eso somos bastante optimistas.

¿Cree que esa renovación se producirá antes en las empresas que en los hogares?

La necesidad de renovación la van a tener todos, pero mientras que las empresas tienen marcados unos plazos y ya la tienen planificada, el usuario particular responde más a impulso, a ver qué le ofrece el mercado. El particular no va a hacer ampliación de garantía a cinco años, pero la empresa puede planteárselo. Hace tiempo se hacía, pero ahora no. La durabilidad de los productos es mucho mayor porque también su calidad ha mejorado.

Acaban de presentar la nueva familia de los 'Yoga' convertibles, que son productos 'premium'. ¿Es acertado en esta crisis de demanda?

Con la familia Yoga estamos teniendo muy buena respuesta en todo el mercado EMEA. Sí, están respondiendo muy bien, porque los productos premium son los que mejor se venden, son muy bien valorados por el mercado. Cuanta más innovación de gama premium podamos lanzar, siempre es mejor para Lenovo y también para la industria. Los usuarios valoran las altas prestaciones. Uno de los hándicaps que tenemos es que estos productos se consideren productos commodity. Son commodity porque los usas cada día, pero el usuario valora esa innovación y está dispuesto a pagar un precio mayor por un producto de esta gama. En España hemos empezado a adquirir tecnología mirando más las características y las prestaciones que el precio, cuando antes en Europa éramos un país de bastante oferta.

Y estos productos 'premium' dejarán más margen…

Ganamos todos más: el fabricante, el canal de distribución y también el usuario, que está más cómodo y satisfecho con un producto de mejor gama, que tiene la tranquilidad de contar con servicios extras como el de reparación en 24, 48 o 72 horas…. Es un beneficio para todos.

Y para usuario exigente, el de 'gaming', que vive un momento dulce. También acaban de renovar la familia 'Legion', dirigida a este segmento. ¿Cuál es su objetivo en este negocio?

Legion es una marca de Lenovo que se está haciendo un hueco muy importante en ese sector. En la industria gaming tenemos ya más del 20% de cuota de mercado y también son productos premium. Hay usuarios que compran productos de este tipo no para jugar, sino para su trabajo, ya sea para ingeniería, industria, arquitectura o medicina, por las altas prestaciones que tienen. Por eso no tenemos a veces muy claro cuánto crece en realidad el mercado gaming ya que esos usuarios que digo no lo usan para jugar. Legion ha sido un acierto muy grande en la compañía, porque el mercado no para de crecer. Ningún fabricante puede mirar a otro lado.

El 'gaming 'es un sector que además parece no entender de crisis…

Sin duda. Es una categoría de producto que ha perdurado con crisis y sin crisis. No es una cuestión de niños, pues la edad de los jugadores también ha aumentado mucho. Estamos en un sector muy privilegiado porque gracias a esa continua innovación vamos creando hábitos, hacemos que la tecnología forme parte de nuestras vidas. Hay que valorar todo ese I+D que nos hace las cosas más amenas. Y el gaming es una de ellas.

En cuanto a móviles, Motorola ocupa un papel muy significativo en América, sobre todo en Latam, ¿por qué aquí no tiene mayor peso? ¿Qué se está haciendo?

Motorola es muy reconocida desde hace mucho tiempo en Latam y también en Estados Unidos, donde ocupa la tercera plaza en cuota de mercado. Tenemos la suerte de que la dirección general para EMEA de Motorola está en Madrid, con Fabio Capocchi. Hemos reestructurado nuestra oferta con los modelos que podían competir con otras marcas. Dentro de Europa, España es un país mucho más competitivo porque aquí tenemos muchas marcas que en otros países de Europa no están, por lo que puede costar más trabajo ganar mercado. Pero este va a ser el gran año para Motorola. Hablo mucho con Fabio y queremos llegar a los 10 puntos de cuota de mercado en uno o dos años. Somos un referente en ordenadores en el B2B y queremos también serlo con los móviles de Motorola, al mismo tiempo que crecemos con los operadores telco y el retail. Insisto, uno de los puntos estratégicos más importante para este año fiscal va a ser avanzar con Motorola.

Sobre las soluciones profesionales, ¿cómo están ayudando a las empresas en su digitalización?

Hay muchas cosas a tener en cuenta. El CEO tiene que estar en el centro de la digitalización, todo debe de pasar por él y debe de formar parte de ese comité de la digitalización, que es algo cada vez más importante. Apoyamos a los CEO al cien por cien. Entendemos que en torno a ellos gira la estrategia de las compañías. En Lenovo tenemos una estrategia 360 grados desde los productos PC o workstation o data center e infraestructura. Nosotros empujamos a esa digitalización. Siempre digo que para liderar la industria hay que liderar la educación. Lenovo está en este campo ayudando a las pymes también con soluciones financieras para la adquisición de infraestructuras y ofreciendo equipamiento en la modalidad de pago por uso (SaaS) para evitarles grandes inversiones a corto plazo.

¿Cómo estamos en esos procesos? ¿Vamos madurando?

Notamos bastante diferencia de unas Comunidades Autónomas a otras. A nivel institucional se aprecia en los concursos públicos, en las necesidades que tienen en educación, en sanidad... Hay Comunidades que dan más ayudas a las pymes que otras. En el mundo de la empresa pasa lo mismo, es obvio decir que la digitalización es un reto y una realidad que están acometiendo a distintas velocidades.

¿Cuáles son ahora mismo los principales obstáculos que encuentran?

Las personas. Diferentes generaciones y formas de pensar. Aunque parezca mentira, pero es así.

En ese proceso, tampoco podemos dejar de hablar de ciberseguridad, que cubren con ThinkShield. ¿Notan resistencia al cambio o miedo a estar desprotegidos?

Si hablamos de ciberseguridad, nosotros contamos con la plataforma Thinkshield. Es una apuesta muy interesante porque nos permite controlar desde el principio y hasta el final la fabricación de todos nuestros productos. En esa fase estamos transmitiendo a todos los CEO que tienen que escuchar más a los CIO. Es una realidad incontestable que tienen que acometer estos cambios y los CIO son quienes deben pilotar esa estrategia.

¿Por qué cuesta tanto explicar los beneficios de la digitalización? A menudo da la impresión de que las empresas sean reacias a contar cómo lo están haciendo… ¿Falta transparencia o ganas de contarlo, tienen miedo de que les copien…?

Estoy de acuerdo. Desde Red.es se está haciendo un buen trabajo y hay un catálogo amplio de ayudas a la digitalización para pequeñas y grandes empresas. Y hay varios niveles de desarrollo. Me gustaría que hubiera más foros en los que se hablara de esto. Igual que los hay para hablar de economía y de educación o de sanidad, que hubiera más foros en los que se abordara y analizara precisamente la digitalización de las empresas y de la sociedad. Y que fueran los CIOs de las más importantes empresas a contar lo que están haciendo. No se trata de espionaje industrial, se trata de ayudar a España a seguir creciendo y a tener mejores infraestructuras y productividad en las compañías. Porque ahora todo pasa ya por la digitalización. No hay otra. Son los temas más importantes que se tienen que acometer hoy en día y sobre todo compartir. Esas reuniones con los CIO serían muy útiles.

¿Y cómo ven desde Lenovo el reparto de los fondos UE Next Generation?

Se están ejecutando bastante bien. España es un país privilegiado. Todavía en 2023 hay bastantes proyectos pendientes, en educación sobre todo. Red.es también está ayudado a las empresas con estos fondos. Han ayudado mucho a que el mercado español no cayera tanto sobre todo por las compras de equipos en sanidad, salud y Administración en general, que han compensado la falta de demanda entre particulares.

¿Qué les parece el Perte de los microchips? ¿Creen que España puede acoger una gran fábrica de microchips?

En principio, hemos visto que no, pero en un futuro no se descarta. Lenovo, por ejemplo, acaba de abrir una fábrica de workstations y de servidores en Hungría. Yo te diría que en un futuro la fabricación de componentes puede no estar localizada siempre en la misma zona geográfica mundial. Igual que Lenovo ha abierto esta nueva fábrica en Hungría, otras marcas pueden abrir plantas de semiconductores en otras partes, ojalá sea en España.

¿Estamos aprovechando todo lo avanzado durante la pandemia en digitalización o estamos volviendo atrás?

Muchas cosas han cambiado. La sanidad se ha desarrollado muchísimo. La comunicación de los enfermos con los médicos en muchos casos ya es online, cuando no es necesaria la presencia física. Al igual que la educación también ha avanzado. No se concibe ya un estudiante sin un ordenador. Pero lo importante son los contenidos y las infraestructuras. Tenemos que trabajar mucho todavía en contenidos. Y en cuanto a la jornada laboral, nos hemos acostumbrado al teletrabajo, se está siendo productivo con esta fórmula y las personas son bastante responsables. Es habitual ya trabajar dos días en casa y tres en la oficina o al revés, depende de cada caso. Esto ya es una realidad y las empresas no estamos perdiendo dinero por el teletrabajo.

¿Cuál es su punto de vista sobre la inteligencia artificial?

Es algo que no podemos hacer por nosotros mismos y por eso Lenovo ha cerrado acuerdos con bastantes partners, como Nvidia. Debemos trabajar más en este campo de la inteligencia artificial. También así se contribuye a construir ciudades inteligentes, en las que se nos facilita a todos la vida muchísimo. Todas las compañías estamos en esa línea. Es complicado ir solos y hemos dado un gran paso con este acuerdo con Nvidia.

¿Cuál está siendo su participación en el superordenador 'Marenostrum 5' en el Barcelona Supercomputing Center? ¿Para cuándo calculan que estará en marcha?

Estamos instalando ya los equipos en el Marenostrum 5 y para finales de este año estará acabada nuestra parte. Este centro va a ayudar a investigaciones en ingeniería, sanidad, en multitud de campos de investigación. Es una suerte contar con él en Barcelona y una maravilla todo lo que se está consiguiendo con la tecnología. Cuando hablas con los investigadores y ves lo que están pudiendo hacer gracias a esa capacidad de cómputo… El Marenostrum 5 multiplicará por 20 la capacidad del Marenostrum 4.

En el apartado de patrocinio, están en España con el Lenovo Tenerife, con el equipo de 'gaming' Heretics y con el 'Concert Music Festival'. ¿Se plantean aumentar su presencia en este campo?

A través de esos acuerdos hemos conseguido que la marca Lenovo sea mucho más global, accesible y que hable por sí misma. No hace falta preguntar ya qué es Lenovo. Siempre estamos abiertos a nuevos acuerdos con las universidades, con los colegios…

¿Qué destacaría de cada uno de estos patrocinios?

El acuerdo con Team Heretics, el mayor equipo de gaming de habla hispana, nos ha dado mucha visibilidad sobre todo entre la gente joven, que son quienes tomarán las decisiones en un futuro. Con el Lenovo Tenerife de baloncesto estamos consiguiendo hitos que no esperábamos. El club está muy bien gestionado, ganamos el año pasado la final four y quedamos terceros en Liga. Estamos muy contentos con su esponsorización, al igual que con el Concert Music Festival, que se celebra en julio y agosto en Santi Petri, en Chiclana, un entorno perfecto para conciertos en familia, para estar con amigos, clientes, con todo el sector. Es otro de los aciertos que hemos tenido. A nivel global, Lenovo sigue con la Fórmula 1 y con el equipo Ducati de Moto-GP, que ganó el año pasado después de 16 años sin hacerlo. Cuando entra Lenovo en el equipo parece que empujamos un poquito a ganar. Parece que damos suerte.