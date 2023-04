¿Qué pasa cuando la policía intenta detener un taxi autónomo? La respuesta en este video viral

La tecnología no está abriendo camino hacia experiencias y formas de vivir que hasta ahora eran utópicas, y entre las que parecen más cercanas nos encontramos con los coches autónomos, que poco a poco están llegando a nuestras carreteras. Pero claro, como con cualquier novedad, la sociedad se tiene que adaptar a estos cambios y hay veces en la que no estamos preparados para este choque de realidad con los avances tecnológicos.

La tecnología y la Inteligencia Artificial está diseñada en un principio para cumplir la ley y para hacer el bien, sin embargo, por muy avanzadas que sean estas máquinas la falta de consciencia en lo que hacen y sobre lo que les rodea, hace que situaciones como la que te vamos a enseñar se vayan a repetir mucho más de lo que querríamos.

En este caso se trata de un taxi autónomo que está llevando a unos pasajeros por una ciudad de Estados Unidos, cuando por un motivo (el cuál no hay contexto) un agente de la policía intenta detener el vehículo.

Los coches autónomos están equipados con tecnología que conoce las señales, aplica las normativas de la carretera y es capaz de detectar otros coches, obstáculos en la calle o peatones, no obstante, al ser una máquina si los sacamos de lo que están entrenados no es capaz de entender y ahí es donde comienzan a funcionar mal.

US cop stopped a self-driving taxi, but it had no driver. Tough day for the cop???? pic.twitter.com/zPaGI2DtAw — Tansu YE?EN (@TansuYegen) April 21, 2023

Cuando el policía pide al vehículo que se detenga y se salga de la calzada, es cuando donde surge este problema, que parece sacado del futuro. La cosa es que coche está entrenado para cumplir con las normativas de circulación, y salirse de la calzada y parar, no forma parte del reglamento.

Además, el coche no es capaz de ver y entender lo que el policía quiere que haga, por lo que por muchos movimientos e indicaciones que hace no ocurre nada. Mientras tantos los pasajeros tampoco saben actuar ante esta cómica situación y tratan de decirle al agente que no pueden hacer nada al respecto.

Desgraciadamente desconocemos el desenlace de esta historia, pero por lo menos hemos aprendido algo, y es que tal y como funciona nuestra sociedad hoy en día, todavía no está preparada para afrontar una vida en la que las máquinas tienen control sobre cosas que no lo tienen los humanos, algo en lo que tanto empresas como gobiernos deben tomar cartas en el asunto.