Cinco señales que indican que tienes que cambiar de ordenador

A pesar de que los smartphones son el dispositivo electrónico más utilizado, los ordenadores son también bastantes importantes tanto en nuestra vida personal como la laboral.

Y como todo producto, estos tienen una vida útil que puede variar según el uso, tiempo o cuidado que les des, por lo que no hay una fecha exacta en el que vayan a dejar de funcionar. Pero lo que sí que hay es una serie de señales que nos advierten de que nuestro ordenador se está estropeando, es importante fijarse y darse cuenta de ellas ya que si no, de un día para otro, puede que tu PC y no se vuelva a encender.

1. No puedes ejecutar aplicaciones

Siguiendo la línea de la actualización del sistema operativo, este es otro claro indicativo que tu portátil vive sus últimos días. Cada vez los juegos y apps son más potentes y exigen más a los hardware, por lo que si tu ordenador no aguanta o puede ejecutar estas apps de poco te va a servir.

2. Va demasiado lento

Este suele ser el indicativo principal que lleva a los usuarios a cambiarse de equipo. Esto es algo que observa fácilmente, y es que llega un momento que tu ordenador tarda casi más en encenderse y empezar a funcionar que lo que tardas tú en hacer la tarea por lo que lo has encendido. También puede ocurrir que los comandos que hagas tarden mucho más de lo que deberían, en estos casos lo mejor es comprarse un ordenador nuevo.

3. No puedes actualizarlo al último sistema operativo

Cuando esto ocurre, lo mejor es ir pensando en comprarnos un nuevo PC. Esto es porque si nuestro sistema ya no se puede actualizar, nuestro sistema comienza a estar desfasado, al principio esto no tiene más importancia, pero a medida que pasa el tiempo esto solo nos va a causar problemas de funcionamiento y de seguridad.

4. Cada vez que lo enciendes tienes que arreglar un nuevo problema

En el momento que pasas más tiempo solucionando problemas de tu PC que usándolo para tus tareas, es el momento de renovar tu ordenador. Con el tiempo, errores de conexión, de aplicaciones, congelaciones o que se te ponga la pantalla en azul se convierten en norma, acabando con la paciencia de los usuarios ya que cada vez que encienden su dispositivo solo pierden el tiempo.

5. Tiene que estar todo el rato enchufado

Como todos los dispositivos electrónicos que tienen una batería recargable, la batería tiene un número de cargas finito. Esto hace que una vez que las superes, el ordenador siempre tenga que estar enchufado con cargador ya que al momento de que lo desconectes se apaga. Obviamente este es un motivo clave para cambiar de equipo, ya que ha perdido una de las características que lo convierten en portátil y a partir de aquí el ordenador solo va a ir a peor.