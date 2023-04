Microsoft está preparando una herramienta para que no te puedas escaquear teletrabajando

Microsoft está trabajando en una nueva función llamada "detector de presencia" que consiste en una configuración extra de seguridad integrada en Windows 11 que en realidad sirve para controlar lo que hacen las apps mientras no estás, pero a su vez parece una herramienta que va a dejar en evidencia a aquellos que mientras teletrabajan dejan su ordenador desatendido.

Hemos llegado a un punto en el que la tecnología es tan inteligente que puede realizar tareas y llevar a cabo acciones sin la necesidad de comandos dados por un humano. Esto tiene su parte positiva, ya que agiliza y facilita nuestro trabajo, y también su negativa ya que de esta manera la información y datos con los que tratamos están expuestos a que las plataformas o aplicaciones los filtren, recopilen o incluso borren si algo malo ocurre.

Y es que para que las máquinas sean inteligentes, estas tienen que almacenar información para aprender, pero no siempre queremos que esto ocurra. Por ello, Microsoft estaría probando una nueva herramienta de seguridad para Windows 11 que "representa un sensor que detecta si un usuario está presente, ausente o no interactuando con su dispositivo" según explican.

La compañía señala que detectar la presencia tiene un impacto tanto en la seguridad como en el rendimiento de los equipos y que entre sus funciones permite que los dispositivos se bloqueen automáticamente cuando se dejan desatendidos con el fin de proteger archivos confidenciales y otra información.

A su vez también es útil para reducir el tiempo de respuesta necesario de la detección a la autenticación. Además, al controlar cuando se está usando y cuando no, esta función sirve también para conservar la batería ya que reduce el tiempo de inactividad innecesario de la pantalla.

No obstante, estos no son los únicos usos que se le puede dar a esta nueva configuración, y es que el "detector de presencia" es la némesis de aquellos a los que aprovechan el teletrabajo para escaparse un rato y hacer otras tareas del hogar, por ejemplo.

Esto se debe a que los usuarios han ideado muchas técnicas para aparentar "estar presente" o activo cuando en realidad no lo están, como poner un boli encima del ratón, pero con esta funcionalidad es bastante probable que no sea posible engañarla y que en efecto, cuando no estés presente, el dispositivo lo marque.

Por lo que han dicho desde Microsoft son los usuarios los que pueden elegir activar o desactivar dicha función, pero ha vista de que podría servir para prevenir escaqueos mientras se teletrabaja puede que tu jefe te obligue a activarla cuando Microsoft ya la haya extendido.