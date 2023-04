Las 10 principales preocupaciones de los españoles sobre sus smartphones ¿cuáles son las tuyas?

Al final del día, si nos dieran a elegir un dispositivo con el que nos tuviéramos que quedar y solo pudiéramos utilizar ese, casi todo el mundo elegiría su smartphone y es que hoy en día nuestro teléfono tiene almacenado y acceso a todos los aspectos de nuestra vida tanto laboral como personal.

Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, los teléfonos móviles nos acompañan, por ello es normal que sean el dispositivo que más sepa y más información tenga sobre nosotros y por lo que lo convierten en el objetivo número uno para los ciberdelincuentes.

En nuestros smartphones tenemos nuestra información bancaria, nuestras claves y contraseñas para tanto perfiles en redes sociales como para otro tipo de servicios y plataformas, además de que tenemos fotos y conversaciones privadas que pueden ser comprometidas o simplemente queremos que se mantengan así.

Por ello, la empresa de ciberseguridad Kaspersky ha salido a la calle para preguntar a los españoles qué es lo que más les preocupa que les roben en sus smartphones, y hoy te las vamos a contar.

En primer lugar, lo que más preocupa a los españoles es que les roben los datos bancarios (85,5%), este miedo está bastante generalizado y es que al final suele ser el objetivo principal de la mayoría de los ciberataques.

Otro gran temor, es que ocurra algo y se eliminen todas las fotos y vídeos que tenemos guardados en el teléfono (53,5%). Después nos encontramos con la preocupación de que los ciberdelincuentes accedan y puedan ver nuestras fotos y vídeos (40%) que está seguida por la preocupación que hagan lo mismo con nuestras conversaciones y chats (26,5%).

Como quinto miedo más común entre los usuarios españoles, vemos que quedarse sin batería (22%) es bastante común, al igual que existe una seria preocupación por olvidarnos el móvil en casa y pasar todo el día sin él (20%), esto es uno de los síntomas de la nomofobia.

Curiosamente, el siguiente miedo más repetido es quedarse sin internet todo el día (19,5%) por lo que ya no es solo el hecho de tener el smartphone encima es que tiene que funcionar correctamente para que estemos bien.

Para acabar este listado, los españoles señalan en octava posición el temor a no poder acceder a la wallet o que el medio de pago no funcione (18,5%), que se borren los chats (8,5%) y por último entre sus 10 mayores temores referidos a los smartphones es que los servicios de mensajería (tipo WhatsApp) se caigan y no funcionen durante unas horas (6%).