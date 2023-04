HBO fusiona sus servicios para pasarse a llamar Max: suben los precios y bajan las funciones

Son tiempos revueltos para las plataformas de streaming, ya que después de estos últimos años de constante crecimiento, ahora se están estancando y por ello buscan nuevas formas de monetizar más su servicio. Para ello HBO ha decidido abandonar su nombre, y pasará a llamarse Max, una fusión de todos los servicios que ofrece Warner que por desgracia para los usuarios va a costar más.

Netflix fue la primera compañía en anunciar este tipo de cambios, y su anuncio le salió bastante caro, pero parece que HBO ha aprendido de los fallos de su rival y aunque ha hecho algo similar su aproximación a ello ha sido diferente.

Como ha explicado la compañía el nombre de HBO va a desaparecer a favor de Max, esto se debe a que Warner va a unificar todos sus servicios por lo que los usuarios que lo contraten podrán ver cualquier contenido de HBO, HBO Max, TNT, CNN, Animal Planet, Discovery o TLC entre otras.

On May 23, HBO Max is becoming Max — The One To Watch for all of HBO, hit series, movies, reality, and more. #StreamOnMax pic.twitter.com/GYJ4yJtkhG — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

"Queremos compartir historias con la mayor audiencia posible y tenemos una oportunidad de hacerlo aquí", ha dicho el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zasla. Por ahora, la compañía va a aplicar este cambio a partir de mayo en EEUU, mientras que en Europa tendremos que esperar hasta principios de 2024 para que aterrice.

¿Qué pasa con los precios?

Pero claro, todo cambio provoca otros cambios y la pregunta generalizada es ¿van a subir los precios? Si ya eres usuario de HBO Max, todo parece indicar que tanto tu perfil, contraseña, como suscripción se van a mantener igual, es para los nuevos usuarios para los que las opciones de contratación cambian.

A partir de ahora, de momento solo en EEUU, los usuarios podrán suscribirse al plan Max Ad Lite que vale 9,99 dólares al mes o 99,99 dólares al año que incluye dos transmisiones simultáneas, anuncios y no permite descargar contenidos para ver sin conexión.

Después esta la suscripción Max Ad Free que ofrece dos pantallas, no tiene anuncios y te permite descargar hasta 30 contenidos, esta cuesta 15,99 dólares al mes o 149,99 dólares al año. Por último, nos encontramos con Max Ultimate Ad Free que por 19,99 dólares al mes o 199,99 dólares al año ofrece resolución en 4K, cuatro pantallas simultáneas y 100 descargas sin conexión.

Cómo me afecta

A parte de la subida de precios si no eras usuarios de HBO, con estos cambios los usuarios van a perder más que dinero dependiendo de la suscripción que contraten. Por ejemplo, con estos nuevos planes los usuarios pierden la resolución 4K sino pagan la más cara, también el catálogo cambia según la suscripción por lo que puede que te quedes sin tu serie favorita.

Otro cambio es la cantidad de pantallas simultáneas que se pueden tener, antes de este cambio eran tres y ahora dependiendo de la suscripción podrás tener como máximo dos o cuatro si te decides por la opción más cara.

Cabe destacar que todavía quedan muchas dudas por resolver sobre esta fusión de plataformas, ya que la información sobre este cambio sigue siendo escasa, por lo que no será hasta más adelante que podamos despejar todas las dudas.