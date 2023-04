Así es el nuevo equipo de buceo que promete tenerte bajo el agua más de 5 horas sin bombona

Volar, teletransportarse o bucear bajo el agua son algunos de los poderes mágicos a los que las personas fantaseamos con tener, y mientras esto es siempre un tema utópico y normalmente tratado con niños, cada día la tecnología nos acerca más a ellos.

Esta compañía de Hong Kong está buscando financiación para realizar esto último, bucear sin bombona, gracias a un nuevo sistema que te permite disfrutar y descubrir lo que hay debajo del agua durante más de cinco horas.

Con la llegada de la Semana Santa y en consecuencia el buen tiempo, empieza la temporada de deportes acuáticos como el buceo por playas, acantilados y cuevas. Cualquiera que lo haya practicado alguna vez lo sabrá, pero el buceo es bastante exigente, ya que hasta el simple hecho de respirar es complicado.

Pero esta start-up quiere cambiarlo, SeeAir es un nuevo concepto de equipo de buceo que permite sumergirte en el agua durante más de 5 horas y hasta 12 metros de profundidad sin la necesidad de bombonas, lo que supone un ahorro ya que estas bombonas son caras y requieren de equipamiento, además de que así los buceadores tendrán más libertad de movimiento ya que no tienen que transportar una garrafa con oxígeno por donde van.

Cómo funciona SeeAir

Youtube Video

Este equipamiento sustituye la bombona por una boya que flota y recoge aire fresco para filtrarlo y después bombearlo a través de un cable a la boca del buceador. Lo bueno es que esta bombona va por encima de ti mientras buceas, aunque su única limitación es el cable de 12 metros al que estás conectado, aunque los fabricantes recomiendan usarlo a 10 metros como máximo y debes tener cuidado de que no se enrede con nada.

A su vez, la boya viene equipada con una linterna submarina muy útill para los más valientes que se sumergen de noche o en lugares con poca iluminación. Y como no podía ser de otra forma, este sistema te avisa cuando se está quedando sin batería para que te dé tiempo a volver de manera segura a la superficie.

SeeAir está buscando financiación del proyecto, y puedes apoyarles desde KickStarter, aunque lo cierto es que ya han superado la cifra establecida de financiación por más de 100.000 dólares, y si lo que quieres es hacerte con uno de estos equipos, valen 278 euros, lo único que no te llegará hasta septiembre.