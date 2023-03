¿Están los videojuegos de capa caída? Cancelan uno de los eventos más reconocidos de la industria

Entertainment Software Association (ESA) ha anunciado esta semana que este año no celebrará la conferencia Electronic Entretainment Expo (E3) planeada para celebrarse entre el 12 y 16 de junio, tras no generar "el interés necesario" y no conseguir que vengan algunos de los estudios de videojuegos más reconocidos. ¿Está perdiendo fuerza este sector?

Antes jugar a videojuegos estaba relegado a niños y a "frikis", sin embargo, hoy en día cada vez más personas, sin importar la edad, son jugadores o "gamers" como se les conoce ahora. Además, la calidad de estos títulos ha pegado un enorme salto, tanto en lo que se refiere a las imágenes como la historia y experiencia que tiene el usuario.

Por eso, suena raro que uno de los eventos de videojuegos más reconocidos y emblemáticos de la industria como es el E3 haya sido cancelado para 2023, en lo que era la vuelta a su edición presencial desde antes de la pandemia en 2019. Pero, es que tal y como han anunciado desde Twitter, no habrá tampoco una edición virtual.

News on #E32023 from the source. pic.twitter.com/BK7TUlb8mZ — E3 (@E3) March 30, 2023

Entre las principales razones de la cancelación de esta conferencia la asociación destaca la imposibilidad de "cosechar el interés sostenido necesario". Esto se debe a que en los últimos meses numerosas empresas de videojuegos han anunciado que no iban a acudir a la conferencia, entre ellas nos encontramos con Sony y su PlayStation, Nintendo, Microsoft y su XBox y la última en hacerlo ha sido Ubisoft, que al igual que Microsoft ha anunciado que organizará su propio evento.

El vicepresidente global de Juegos en ReedPop, Kyle Marsden-Kish, ha señalado que entiende que la decisión de estas empresas se debe a que "no tendrían demostraciones jugables listas", convirtiéndose este en "un obstáculo que no pudieron superar" como recogen desde Europa Press.

Aunque esto no tiene por qué ser el motivo de la cancelación y desinterés de algunos de los estudios de videojuegos por participar en el E3, también cabe la posibilidad de que al igual que cada vez más aspectos de nuestra vida están digitalizados y sustituyen a la perfección los presenciales, estas marcas hayan preferido ahorrarse el dinero que les cuesta todos los gastos relacionados con la conferencia y presentar sus novedades online y siguiendo los tiempos que prefieran.