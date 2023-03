Difunden imágenes del arresto de Trump: lo único es que son falsas y creadas por la IA

Hasta ahora para verificar la realidad de un hecho se han utilizado imágenes que lo demuestren, y a pesar de los avances del Photoshop esto se ha seguido poder haciendo. Sin embargo, la inteligencia artificial (IA) ha dado un paso hacia delante, y ha hecho que esta medición no se pueda hacer, el ejemplo está en estas imágenes del expresidente de EEUU Donald Trump siendo arrestado en Nueva York, que a pesar de que parecen muy reales, han sido creadas por esta tecnología.

La verdad es que levantarte una mañana y leer que Donald Trump ha sido arrestado no es una noticia que sorprendería a nadie, y si encima hay fotos del arresto es todavía más creíble. Esto les ha pasado a miles de personas en todo el mundo, después de que varias imágenes del expresidente rodeados de policías arrestándole se hayan difundido a través de la red social Twitter.

Y es que hasta ahora hemos visto imágenes creadas por IA que eran muy realistas, pero había detalles (como los dedos de las manos o las caras) que no estaban del todo conseguidos, sin embargo, estas imágenes son tan reales y creíbles que si no se presta atención puedes caer en el bulo.

Hay muchas imágenes, que van desde Trump forcejeando con varios policías, pasando por el expresidente huyendo de ellos hasta una foto policial de este detenido, todas son bastante reales y si las miras rápidamente creerás que son reales.

Update: Trump just escaped from law enforcement and is on the run. pic.twitter.com/ltKCNYuMN3 — Buttcrack Sports (@ButtCrackSports) March 21, 2023

Ya vemos los peligros de la IA

Esta ha sido una de las principales preocupaciones alrededor de la IA, ya que poco a poco esta tecnología se va haciendo más exacta y perfecta, y mientras que todavía tiene fallos, estamos viendo como en un futuro no tan lejano no vamos a poder diferenciar lo que es real o lo que generado por una máquina.

Es por ello que los expertos llevan tiempo avisando y alertando de la necesidad de crear una marca o identificativo para los contenidos creados por la IA, para que sea posible separar la realidad de la invención. En los casos de estas imágenes, fueron publicadas en Twitter (donde no hay moderadores que controlen los contenidos que se publican) sin explicación alguna y sin avisar de que habían sido creadas por la IA.

Lo que hizo que rápidamente se extendieran cientos de noticias falsas sobre la detención de Trump, que a pesar de que hay rumores de que podría ocurrir, por ahora no ha ocurrido.