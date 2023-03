El cómico motivo por el que el rapero Rick Ross dice que nunca se ha montado en un Tesla

Los Tesla son una de las maras de coche más populares del momento, su avanzada tecnología es el principal aliciente de ello, aunque una vez dicho esto, estos coches no son para todo el mundo. Primero, porque tienen un precio bastante alto, pero también como señala el rapero estadounidense Rick Ross tiene algunos aspectos que no llegan a convencer.

Con la tecnología siendo cada vez una parte más grande e importante de nuestras vidas, todos los sectores se ven afectados por sus avances, incluido el automovilístico. Dentro de esto, los Tesla son posiblemente los coches que más tecnológicamente equipados están, ya que incluyen funciones tanto para la conducción como para la comodidad y disfrute de los pasajeros.

Pero sin duda, el aspecto más destacado de los Tesla es una habilidad que por el momento no está del todo desarrollada, pero que parece que más pronto que tarde lo estará, se trata de la conducción autónoma.

Y justamente este aspecto es el que más le asusta al rapero y conocido amante de los coches Rick Ross, quién desde su cuenta de Instagram ha compartió su opinión sobre los Tesla. "No voy a decir que nunca tendré un coche inteligente, pero nunca he viajado en un Tesla" explicaba Ross, "La razón es que la idea de que las autoridades pueden hackear mi coche para tenerme controlado no sale de mi cabeza".

Y es que los Tesla están impulsados por un potente software, pero como cualquier otro, puede ser intervenido por un hacker y que infecte el coche con un virus. Aunque a Ross lo que le preocupa es que sea el gobierno o la policía quien acceda a su coche, su ubicación e incluso llegó a especular que podrían tomar el control de su coche y dirigirlo hacia comisaria para que lo interrogasen.

Este motivo puede ser de risa para casi todo el mundo, pero no para Ross que tiene algunos antecedentes por posesión de marihuana y armas, aunque nunca ha estado preso.

Cuanta verdad tiene la teoría de Ross

Lo cierto es, que por muy cómica o retorcida que sea la teoría del rapero, en la práctica esto es imposible, ya que por lo menos hasta ahora nadie ha sido capaz de conducir un coche a distancia. Eso no quiere decir que, dentro de unos años los ciberdelincuentes desarrollen un malware capaz de hacerlo.