Tesla llama al taller a más de 362.000 coches debido a que su software podría causar accidentes

Más de 362.000 automóviles de Tesla han sido llamados a pasar por los talleres de la compañía para arreglar y actualizar el software de conducción autónoma Full Self-Driving (FSD) Beta después de que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras estadounidense anunciara esta semana que el sistema no cumplía con las leyes de seguridad vial lo que podría causar accidentes.

El futuro de la conducción parece estar enfocado en los coches autónomos, y Tesla es uno de los fabricantes que más avanzados está en este aspecto, aunque no el único, ya que Zoox, el robotaxi autónomo de Amazon ya está haciendo pruebas reales por la vía pública.

Sin embargo, el principal problema con Tesla es que la compañía (según algunos senadores) "exagera las capacidades reales de sus vehículos" en sus anuncios, lo que lleva a la confusión de los consumidores que piensan que su coche es más autónomo de lo que realmente es.

El parte dado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras señala que el fallo en el software de los Tesla permite "sobrepasar los límites de velocidad o circular por los cruces de forma ilegal o imprevisible aumenta el riesgo de accidente" como ha podido saber Reuters.

Las autoridades también señalan que el FSD Beta ignora señales en stop y se salta semáforos en ámbar. Por su parte, Tesla no comparte esta resolución alegando que no tienen registro de ningún accidente relacionado con este tema, no obstante, ha accedido a llevar a cabo los cambios requeridos con tal de no volver a tener otra disputa con este organismo.

Esta llamada a boxers de más de 362.000 vehículos afecta principalmente a todos los modelos Tesla Model S, Model X y Model 3 fabricados entre 2017 y 2023 además del Model Y de 2020 a 2023 que tengan incorporado este software FSD Beta.

Por suerte, son solo algunos coches los que llevan este software en primer lugar porque cuesta alrededor de 15.000 dólares instalarlo además de que al tratarse de una versión beta todavía no se ha extendido de manera normal ya que todavía se tiene que perfeccionar el sistema.

Al ser un fallo de la compañía y una imposición por parte de la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico, dicha actualización del software será gratuita y según parece se podrá hacer de forma remota.